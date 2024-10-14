Haqqımızda

Millətlər Liqası: Azərbaycan və Slovakiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

Millətlər Liqası: Azərbaycan və Slovakiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb Bu gün UEFA Millətlər Liqasında üz-üzə gələcək Azərbaycan və Slovakiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb. "Report"un məlumatına görə, milli komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Futbol
14 Oktyabr , 2024 18:52
Millətlər Liqası: Azərbaycan və Slovakiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

Bu gün UEFA Millətlər Liqasında üz-üzə gələcək Azərbaycan və Slovakiya yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, milli komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

Azərbaycan: Mehdi Cənnətov, Qismət Alıyev, Rahil Məmmədov, Bədavi Hüseynov, Anton Krivotsyuk, Aleksey İsayev, Ceyhun Nuriyev, Elvin Cəfərquliyev, Toral Bayramov, Mahir Emreli, Ramil Şeydayev

Slovakiya : Marek Rodak, David Hançko, Lubomir Satka, Milan Şkrinyar, Peter Pekarik, Ondrey Duda, Stanislav Lobotka, Laslo Beneş, Tomas Suslov, David Strelets, Lukas Qaratslin.

Qeyd edək ki, bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda gerçəkləşəcək görüş saat 20:00-da başlayacaq.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

Politoloq: Qərb dövlətləri ikiüzlü siyasət yürütməklə iqlim problemlərini dərinləşdirir
Politoloq: Qərb dövlətləri ikiüzlü siyasət yürütməklə iqlim problemlərini dərinləşdirir
14 Oktyabr , 2024 11:13
Qazaxıstanda 26-cı “WPC Energy” Konqresi keçiriləcək
Qazaxıstanda 26-cı “WPC Energy” Konqresi keçiriləcək
11 Oktyabr , 2024 10:51
İtaliyanın Baş naziri COP29-da iştirak edəcək
İtaliyanın Baş naziri COP29-da iştirak edəcək
11 Oktyabr , 2024 10:44
Paskal Lami: ÜTT Azərbaycanın qlobal səviyyədə ədalətli rəqabət mühitini təmin edə bilər - MÜSAHİBƏ
Paskal Lami: "ÜTT Azərbaycanın qlobal səviyyədə ədalətli rəqabət mühitini təmin edə bilər" - MÜSAHİBƏ
10 Oktyabr , 2024 14:37
Pakistanlı ekspert: Qərb iqlim gündəliyindən problemləri həll etmək üçün deyil, təzyiq üçün istifadə edir
Pakistanlı ekspert: Qərb iqlim gündəliyindən problemləri həll etmək üçün deyil, təzyiq üçün istifadə edir
9 Oktyabr , 2024 16:31
Piter Teys: Qərbin Azərbaycana hücumlarına baxmayaraq, Bakıda keçiriləcək COP29 əsas hadisə olacaq
Piter Teys: Qərbin Azərbaycana hücumlarına baxmayaraq, Bakıda keçiriləcək COP29 əsas hadisə olacaq
8 Oktyabr , 2024 11:15
Ekspert: COP29-dan yeni iqlim maliyyəsi hədəfləri üzrə irəliləyiş gözləyirəm
Ekspert: COP29-dan yeni iqlim maliyyəsi hədəfləri üzrə irəliləyiş gözləyirəm
7 Oktyabr , 2024 12:23
Kemi Seba: COP29 Afrikanın ekoloji problemləri ilə yanaşı neokolonializmin müzakirəsi üçün mühüm platforma olacaq
Kemi Seba: COP29 Afrikanın ekoloji problemləri ilə yanaşı neokolonializmin müzakirəsi üçün mühüm platforma olacaq
5 Oktyabr , 2024 19:16
Danni Boss: Bakı Təşəbbüsü - Afrika ölkələrinin neokolonializmə qarşı birləşməsi üçün bir addımdır
Danni Boss: Bakı Təşəbbüsü - Afrika ölkələrinin neokolonializmə qarşı birləşməsi üçün bir addımdır
3 Oktyabr , 2024 15:03
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda qaz problemi həll olunub - EKSKLÜZİV
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda qaz problemi həll olunub - EKSKLÜZİV
2 Oktyabr , 2024 12:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi