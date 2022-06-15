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Millətlər Liqası: Almaniya İtaliyanı darmadağın edib, Türkiyə növbəti qələbəsini qazanıb

Millətlər Liqası: Almaniya İtaliyanı darmadağın edib, Türkiyə növbəti qələbəsini qazanıb UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində IV tura yekun vurulub.
Futbol
15 İyun , 2022 00:35
Millətlər Liqası: Almaniya İtaliyanı darmadağın edib, Türkiyə növbəti qələbəsini qazanıb

UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində IV tura yekun vurulub.

"Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə A, B, C və D Liqalarında ümumilikdə 12 qarşılaşma oynanılıb.

A Liqasının 3-cü qrupunda Almaniya İtaliyanı, Macarıstan isə Almaniyanı darmadağın edib.

4-cü qrupda Belçika səfərdə Polşanı 1:0, Niderland evdə Uelsi 3:2 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıb.

C Liqasının 1-ci qrupunda mübarizə aparan Türkiyə millisi Litvaya qalib gələrək ardıcıl 4-cü qələbəsini qazanıb. Lüksemburq Farer Adaları ilə bərabərə qalıb - 2:2.

UEFA Millətlər Liqası

A Liqası

3-cü qrup

Almaniya - İtaliya - 5:2

Qollar: Yozua Kimmix, 10. İlkay Gündoğan, 45+4 (pen.), Tomas Müller, 51. Tima Verner, 68; 69 - Vilfred Qnonto, 78. Alessandro Bastoni, 90+4.

İngiltərə - Macarıstan - 0:4

Qol: Roland Sallai, 16. 70, Jolt Nad, 80. Daniel Qazdaq, 89

Xal durumu: Macarıstan – 7, Almaniya - 6, İtaliya – 5, İngiltərə - 2.

4-cü qrup

Polşa - Belçika - 0:1

Qol: Mişi Batşuayi, 16.

Niderland - Uels - 3:2

Qollar: Noa Lanq, 17. Mathes Qakpo, 23. Menfis Depay, 90+3 - Brennan Conson, 26. Qaret Beyl, 90+2

Xal durumu: Niderland – 10, Belçika – 7, Polşa – 4, Uels – 1.

B Liqası

1-ci qrup

Ermənistan - Şotlandiya - 1:4

Qollar: Vahan Biçakcyan, 6. - Stuart Armstronq, 14; 45+1. Con Makgin,50. Çe Adams, 53

Ukrayna - İrlandiya - 1:1

Qollar: Artyom Dovbik, 47. - Natan Kollins, 31

Xal durumu: Ukrayna - 7 (3 oyuna), Şotlandiya - 6 (3 oyuna), İrlandiya – 4 (4), Ermənistan – 3. (4)

B Liqası

3-cü qrup

Bosniya və Herseqovina - Finlandiya - 3:2

Qollar: Miralem Pyaniç, 5 (pen.). Edin Ceko, 29; 58. - Teemu Pukki, 10. Benjamin Kallman, 18

Rumıniya - Monteneqro - 0:3

Qollar: Stefan Muqoşa, 42; 56; 63

Xal durumu: Bosniya və Herseqovina – 8, Monteneqro – 7, Finlandiya – 4, Rumıniya – 3.

C Liqası

1-ci qrup

Türkiyə - Litva - 2:0

Qollar: Kaan Ayhan, 37. Hakan Çalhanoğlu, 54 (pen.)

Lüksemburq - Farer Adaları - 2:2

Qollar: Gerson Rodriges, 12 (pen.), Leandro Martins, 49. - Joannes Bjartaib, 56. 59

Xal durumu: Türkiyə - 12, Lüksemburq – 7, Farer adaları – 4, Litva – 0.

D Liqası

1-ci qrup

Moldova - Andorra - 2:1

Qollar: Mixail Kaymacov, 26 (pen.), İan Nikolaesku, 50 (pen.) - Marsio Vieyra, 45+4

Lixtenşteyn - Latviya - 0:2

Qollar: Vladislav Qutkovski, 20; 28

Xal durumu: Latviya - 12, Moldova - 7, Andorra - 4, Lixtenşteyn - 0.

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