Millətlər Liqası: Almaniya İtaliyanı darmadağın edib, Türkiyə növbəti qələbəsini qazanıb

UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində IV tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə A, B, C və D Liqalarında ümumilikdə 12 qarşılaşma oynanılıb.
A Liqasının 3-cü qrupunda Almaniya İtaliyanı, Macarıstan isə Almaniyanı darmadağın edib.
4-cü qrupda Belçika səfərdə Polşanı 1:0, Niderland evdə Uelsi 3:2 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıb.
C Liqasının 1-ci qrupunda mübarizə aparan Türkiyə millisi Litvaya qalib gələrək ardıcıl 4-cü qələbəsini qazanıb. Lüksemburq Farer Adaları ilə bərabərə qalıb - 2:2.
UEFA Millətlər Liqası
A Liqası
3-cü qrup
Almaniya - İtaliya - 5:2
Qollar: Yozua Kimmix, 10. İlkay Gündoğan, 45+4 (pen.), Tomas Müller, 51. Tima Verner, 68; 69 - Vilfred Qnonto, 78. Alessandro Bastoni, 90+4.
İngiltərə - Macarıstan - 0:4
Qol: Roland Sallai, 16. 70, Jolt Nad, 80. Daniel Qazdaq, 89
Xal durumu: Macarıstan – 7, Almaniya - 6, İtaliya – 5, İngiltərə - 2.
4-cü qrup
Polşa - Belçika - 0:1
Qol: Mişi Batşuayi, 16.
Niderland - Uels - 3:2
Qollar: Noa Lanq, 17. Mathes Qakpo, 23. Menfis Depay, 90+3 - Brennan Conson, 26. Qaret Beyl, 90+2
Xal durumu: Niderland – 10, Belçika – 7, Polşa – 4, Uels – 1.
B Liqası
1-ci qrup
Ermənistan - Şotlandiya - 1:4
Qollar: Vahan Biçakcyan, 6. - Stuart Armstronq, 14; 45+1. Con Makgin,50. Çe Adams, 53
Ukrayna - İrlandiya - 1:1
Qollar: Artyom Dovbik, 47. - Natan Kollins, 31
Xal durumu: Ukrayna - 7 (3 oyuna), Şotlandiya - 6 (3 oyuna), İrlandiya – 4 (4), Ermənistan – 3. (4)
B Liqası
3-cü qrup
Bosniya və Herseqovina - Finlandiya - 3:2
Qollar: Miralem Pyaniç, 5 (pen.). Edin Ceko, 29; 58. - Teemu Pukki, 10. Benjamin Kallman, 18
Rumıniya - Monteneqro - 0:3
Qollar: Stefan Muqoşa, 42; 56; 63
Xal durumu: Bosniya və Herseqovina – 8, Monteneqro – 7, Finlandiya – 4, Rumıniya – 3.
C Liqası
1-ci qrup
Türkiyə - Litva - 2:0
Qollar: Kaan Ayhan, 37. Hakan Çalhanoğlu, 54 (pen.)
Lüksemburq - Farer Adaları - 2:2
Qollar: Gerson Rodriges, 12 (pen.), Leandro Martins, 49. - Joannes Bjartaib, 56. 59
Xal durumu: Türkiyə - 12, Lüksemburq – 7, Farer adaları – 4, Litva – 0.
D Liqası
1-ci qrup
Moldova - Andorra - 2:1
Qollar: Mixail Kaymacov, 26 (pen.), İan Nikolaesku, 50 (pen.) - Marsio Vieyra, 45+4
Lixtenşteyn - Latviya - 0:2
Qollar: Vladislav Qutkovski, 20; 28
Xal durumu: Latviya - 12, Moldova - 7, Andorra - 4, Lixtenşteyn - 0.