Messi PSJ-də ilk məşqinə çıxıb

Fransa PSJ-sinin yeni transferi Lionel Messi Paris təmsilçisində ilk məşqinə çıxıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun sosial şəbəkə hesabları paylaşım edib.

Əvvəlcə fərdi qaçışla kifayətlənən argentinalı futbolçu daha sonra komanda yoldaşlarına qoşulub.

Qeyd edək ki, İspaniya "Barselona"sından azad agent kimi PSJ-yə keçən 34 yaşlı forvard 2+1 illik müqaviləyə imza atıb.

Messi during his first session at PSG pic.twitter.com/CW0nV2tcPx