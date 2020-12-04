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Messi 2021-ci ildə PSJ-nin futbolçusu olacaq

Messi 2021-ci ildə PSJ-nin futbolçusu olacaq Kataloniyanın "Barselona" klubunun və Argentina yığmasının hücumçusu Lionel Messi 2021-ci ildə "Pari Sen-Jermen" komandasının futbolçusu olacaq.
Futbol
4 Dekabr , 2020 04:43
Messi 2021-ci ildə PSJ-nin futbolçusu olacaq
Lionel Messi

Kataloniyanın "Barselona" klubunun və Argentina yığmasının hücumçusu Lionel Messi 2021-ci ildə "Pari Sen-Jermen" (PSJ) komandasının futbolçusu olacaq.

Bu barədə “Report” “RMC Sport”-a istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, 33 yaşlı cənubi amerikalı gələn yay Fransanın hazırkı çempionunun heyətini azad agent statusunda dolduracaq.

Xatırladaq ki, 2017-ci ildən Paris klubunda Messinin keçmiş komanda yoldaşı, braziliyalı Neymar da çıxış edir.

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Rus versiyası VideoМесси станет футболистом ПСЖ в 2021 году

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