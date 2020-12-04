Messi 2021-ci ildə PSJ-nin futbolçusu olacaq

Kataloniyanın "Barselona" klubunun və Argentina yığmasının hücumçusu Lionel Messi 2021-ci ildə "Pari Sen-Jermen" (PSJ) komandasının futbolçusu olacaq.
Bu barədə “Report”
Məlumata görə, 33 yaşlı cənubi amerikalı gələn yay Fransanın hazırkı çempionunun heyətini azad agent statusunda dolduracaq.
Xatırladaq ki, 2017-ci ildən Paris klubunda Messinin keçmiş komanda yoldaşı, braziliyalı Neymar da çıxış edir.
"Messi sera au PSG l'année prochaine. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG l'année prochaine"— RMC Sport (@RMCsport)
Daniel Riolo l'affirme, Messi va rejoindre Neymar à Paris la saison prochaine
#RMCEuropa pic.twitter.com/FF3NZ4ZfEV December 3, 2020