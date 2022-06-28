Meksika yığmasının keçmiş kapitanı "Barselona"ya qayıdır

Meksika yığmasının sabiq futbolçusu Rafael Markes İspaniya "Barselona"sına qayıdacaq.
"Report"un "sport.es"ə istinadən məlumatına görə, millinin keçmiş kapitanı Kataloniya klubunun hazırda "Barselona Atletik" adlanan B komandasında baş məşqçi Serxi Barxuanı əvəzləyəcək.
43 yaşlı sabiq müdafiəçi "Barselona"nın əsas komandasında 7 mövsüm çıxış edib. Markes karyerasını Meksika "Atlas"ında başa vurub. O, yalnız ortabab "Alkala"nın gənclər komandasında iş təcrübəsinə malikdir.
Qeyd edək ki, Rafael Markes 5 dünya çempionatında Meksika yığmasının kapitanı olub.