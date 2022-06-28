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Meksika yığmasının keçmiş kapitanı "Barselona"ya qayıdır

Meksika yığmasının keçmiş kapitanı "Barselona"ya qayıdır Meksika yığmasının sabiq futbolçusu Rafael Markes İspaniya "Barselona"sına qayıdacaq.
Futbol
28 İyun , 2022 19:07
Meksika yığmasının keçmiş kapitanı Barselonaya qayıdır

Meksika yığmasının sabiq futbolçusu Rafael Markes İspaniya "Barselona"sına qayıdacaq.

"Report"un "sport.es"ə istinadən məlumatına görə, millinin keçmiş kapitanı Kataloniya klubunun hazırda "Barselona Atletik" adlanan B komandasında baş məşqçi Serxi Barxuanı əvəzləyəcək.

43 yaşlı sabiq müdafiəçi "Barselona"nın əsas komandasında 7 mövsüm çıxış edib. Markes karyerasını Meksika "Atlas"ında başa vurub. O, yalnız ortabab "Alkala"nın gənclər komandasında iş təcrübəsinə malikdir.

Qeyd edək ki, Rafael Markes 5 dünya çempionatında Meksika yığmasının kapitanı olub.

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