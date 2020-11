Maradonanın oğlu reanimasiyaya yerləşdirilib

Ötən gün dünyasını dəyişmiş əfsanəvi futbolçu Dieqo Maradonanın oğlu kiçik Dieqo Maradona öz atasının ölümü haqqında bildikdən sonra xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə tanınmış jurnalist Tankredi Palmeri özünün tvitter dəki səhifəsində bildirib.

"Təəssüf ki, "sarı mətbuat" nümayəndələrindən biri reaksiyasını öyrənmək üçün ona zəng vurub və kiçik Dieqo atasını itirdiyini bilib", - Palmeri sosial şəbəkədə yazıb.

Qeyd edək ki, əfsanəvi futbolçu noyabrın 25-də 60 yaşında ürəktutmasından ölüb. Onun oğlu koronavirusa yoluxduğundan xəstəxanaya yerləşdirilib.

