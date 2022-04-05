Haqqımızda
Audio xəbərlər

Mahir Emreli postsovet ölkələrinin ən bahalı futbolçularından biridir

Mahir Emreli postsovet ölkələrinin ən bahalı futbolçularından biridir Qafqaz ölkələri və Qazaxıstanın ən bahalı futbolçusuları açıqlanıb
Futbol
135
5 Aprel , 2022 11:09
Mahir Emreli postsovet ölkələrinin ən bahalı futbolçularından biridir

Postsovet məkanının UEFA-ya üzv olan ölkələrinin ən bahalı futbolçularının siyahısı müəyyənləşib.

"Report" "Transfermartkt"a istinadən hazırladığı "11-lik"də Azərbaycan millisinin və Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) klubunun futbolçusu Mahir Emreli də düşüb. O, Belarusu təmsil edən Vitali Lisakoviçlə birlikdə 7-8-ci yerləri bölüşdürür.

25 yaşlı hücumçu ölkənin ən bahalı oyunçusu kimi göstərilib. Emreliyə 1,5 milyon avro qiymət qoyulub.

1. Ukrayna - Ruslan Malinovski ("Atalanta", İtaliya) - 30 milyon avro

2. Rusiya - Aleksandr Qolovin ("Monako", Fransa) - 25 milyon avro

3. Gürcüstan - Xviça Kvaratsxeliya ("Dinamo" Batumi) - 16 milyon avro

4. Ermənistan - Henrix Mxitaryan ("Roma", İtaliya) - 10 milyon avro

5. Qazaxıstan - Bəxtiyar Zaynutdinov (MOİK, Rusiya) - 4 milyon avro

6. Moldova - Oleq Ryabçuk ("Olimpiakos", Yunanıstan) - 3 milyon avro

7-8. AZƏRBAYCAN - Mahir Emreli ("Dinamo" Zaqreb, Xorvatiya) - 1,5 milyon avro

7-8. Belarus - Vitali Lisakoviç ("Rubin", Rusiya) - 1,5 milyon avro

9-10. Latviya - Vladislav Qutkovski ("Rakuv", Polşa) - 1,2 milyon avro

9-10. Litva - Gedrüs Arlauskis (klubsuz) - 1,2 milyon avro

11. Estoniya - Rauno Sappinen ("Pyast", Polşa) - 700 min avro.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Bakıda gecə klubunda partlayışla bağlı cinayət işi üzrə 3 nəfər həbs edilib
Bakıda gecə klubunda partlayışla bağlı cinayət işi üzrə 3 nəfər həbs edilib
4 Aprel , 2022 22:27
Bakıda gecə klubunda baş verən partlayışda yaralanan daha bir nəfər evə buraxılıb
Bakıda gecə klubunda baş verən partlayışda yaralanan daha bir nəfər evə buraxılıb
4 Aprel , 2022 19:32
Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının və hakimlərin əməkhaqları artırılacaq
Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının və hakimlərin əməkhaqları artırılacaq
4 Aprel , 2022 17:36
Bakıda gecə klubundakı partlayışda yaralananların son durumu açıqlanıb
Bakıda gecə klubundakı partlayışda yaralananların son durumu açıqlanıb
4 Aprel , 2022 14:09
Ermənistan ordusu Tovuzu atəşə tutub
Ermənistan ordusu Tovuzu atəşə tutub
4 Aprel , 2022 13:22
Toyunda atası vəfat etdi, kursa gedəcəyi gün şəhid oldu - APREL ŞƏHİDİNİN HƏYAT HEKAYƏTİ
FotoToyunda atası vəfat etdi, kursa gedəcəyi gün şəhid oldu - APREL ŞƏHİDİNİN HƏYAT HEKAYƏTİ
4 Aprel , 2022 13:22
Fərruxda aşkarlanan meyit qalıqları ekshumasiya edilib
Fərruxda aşkarlanan meyit qalıqları ekshumasiya edilib
4 Aprel , 2022 13:15
TƏBİB: Partlayışda xəsarət alanlardan 3-ü ambulator müalicə üçün evə buraxılıb
TƏBİB: Partlayışda xəsarət alanlardan 3-ü ambulator müalicə üçün evə buraxılıb
3 Aprel , 2022 15:12
Bakıda gecə klubunda partlayışda yaralananların hazırkı durumu açıqlanıb
Bakıda gecə klubunda partlayışda yaralananların hazırkı durumu açıqlanıb
3 Aprel , 2022 12:07
Bakıda gecə klubunda baş verən partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb
Bakıda gecə klubunda baş verən partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb
3 Aprel , 2022 09:31

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi