Mahir Emreli postsovet ölkələrinin ən bahalı futbolçularından biridir

Postsovet məkanının UEFA-ya üzv olan ölkələrinin ən bahalı futbolçularının siyahısı müəyyənləşib.
"Report" "Transfermartkt"a istinadən hazırladığı "11-lik"də Azərbaycan millisinin və Xorvatiyanın "Dinamo" (Zaqreb) klubunun futbolçusu Mahir Emreli də düşüb. O, Belarusu təmsil edən Vitali Lisakoviçlə birlikdə 7-8-ci yerləri bölüşdürür.
25 yaşlı hücumçu ölkənin ən bahalı oyunçusu kimi göstərilib. Emreliyə 1,5 milyon avro qiymət qoyulub.
1. Ukrayna - Ruslan Malinovski ("Atalanta", İtaliya) - 30 milyon avro
2. Rusiya - Aleksandr Qolovin ("Monako", Fransa) - 25 milyon avro
3. Gürcüstan - Xviça Kvaratsxeliya ("Dinamo" Batumi) - 16 milyon avro
4. Ermənistan - Henrix Mxitaryan ("Roma", İtaliya) - 10 milyon avro
5. Qazaxıstan - Bəxtiyar Zaynutdinov (MOİK, Rusiya) - 4 milyon avro
6. Moldova - Oleq Ryabçuk ("Olimpiakos", Yunanıstan) - 3 milyon avro
7-8. AZƏRBAYCAN - Mahir Emreli ("Dinamo" Zaqreb, Xorvatiya) - 1,5 milyon avro
7-8. Belarus - Vitali Lisakoviç ("Rubin", Rusiya) - 1,5 milyon avro
9-10. Latviya - Vladislav Qutkovski ("Rakuv", Polşa) - 1,2 milyon avro
9-10. Litva - Gedrüs Arlauskis (klubsuz) - 1,2 milyon avro
11. Estoniya - Rauno Sappinen ("Pyast", Polşa) - 700 min avro.