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"Ferentsvaroş" "Qarabağ"la oyunlar üçün son anda iki hücumçunu iştirak ərizəsinə daxil edib

"Ferentsvaroş" "Qarabağ"la oyunlar üçün son anda iki hücumçunu iştirak ərizəsinə daxil edib Macarıstanın "Ferentsvaroş" klubu "Qarabağ"a qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin oyunlarından əvvəl sifariş ərizəsində son anda daha 2 dəyişiklik edib.
Futbol
3 Avqust , 2022 14:42
Ferentsvaroş Qarabağla oyunlar üçün son anda iki hücumçunu iştirak ərizəsinə daxil edib

Macarıstanın "Ferentsvaroş" klubu "Qarabağ"a qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin oyunlarından əvvəl sifariş ərizəsində son anda daha 2 dəyişiklik edib.

"Report" xəbər verir ki, rusiyalı baş məşqçi Stanislav Çerçesov iki hücumçunu iştirak ərizəsinə saldırıb.

O, fransalı yarımmüdafəçi Ksavye Mersye və nigeriyalı hücumçu Forçun Basseyi Mərakeş əsilli belçikalı Rayan Mmae və braziliyalı Markinyosla əvəzləyib.

Qapıçılar: Adam Boqdan, Deneş Dibus; B siyahısı: Marsell Kovaç, Sabolç Merql, Öri Levente

Müdafiəçilər: Adnan Kovaçeviç, Endre Botka, Eldar Çiviç, Rasmus Telander, Mats Knuster, Lorand Paska, Sami Mmae;

Yarımmüdafiəçilər: Muhamed Beşiç, Aissa Laiduni, Anderson Esiti, Kristofer Zakariasen, Styepan Lonçar, Balint Veçei; B siyahısı: Oliver Nad

Hücumçular: Adama Traore, Karlos Auski, Frank Boli, Markinyos, Rayan Mmae, Tokmak Nquen; B siyahısı: Damir Redjiç, Norbert Kayan, Kristian Listeş

Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Ferenstvaroş"a qarşı ilk matçını bu gün Bakıda, cavab qarşılaşmasını isə avqustun 9-da Budapeştdə keçirəcək.

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