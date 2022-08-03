"Ferentsvaroş" "Qarabağ"la oyunlar üçün son anda iki hücumçunu iştirak ərizəsinə daxil edib

Macarıstanın "Ferentsvaroş" klubu "Qarabağ"a qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin oyunlarından əvvəl sifariş ərizəsində son anda daha 2 dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, rusiyalı baş məşqçi Stanislav Çerçesov iki hücumçunu iştirak ərizəsinə saldırıb.
O, fransalı yarımmüdafəçi Ksavye Mersye və nigeriyalı hücumçu Forçun Basseyi Mərakeş əsilli belçikalı Rayan Mmae və braziliyalı Markinyosla əvəzləyib.
Qapıçılar: Adam Boqdan, Deneş Dibus; B siyahısı: Marsell Kovaç, Sabolç Merql, Öri Levente
Müdafiəçilər: Adnan Kovaçeviç, Endre Botka, Eldar Çiviç, Rasmus Telander, Mats Knuster, Lorand Paska, Sami Mmae;
Yarımmüdafiəçilər: Muhamed Beşiç, Aissa Laiduni, Anderson Esiti, Kristofer Zakariasen, Styepan Lonçar, Balint Veçei; B siyahısı: Oliver Nad
Hücumçular: Adama Traore, Karlos Auski, Frank Boli, Markinyos, Rayan Mmae, Tokmak Nquen; B siyahısı: Damir Redjiç, Norbert Kayan, Kristian Listeş
Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Ferenstvaroş"a qarşı ilk matçını bu gün Bakıda, cavab qarşılaşmasını isə avqustun 9-da Budapeştdə keçirəcək.