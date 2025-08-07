“Levski ”və "Sabah" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək “Levski” (Bolqarıstan) və "Sabah" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, Georgi Asparuxov adına stadionda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:00-də başlayacaq.
Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:
"Levski": Svetoslav Vuçov, Maykon, Kristian Makun, Asen Mitkov, Mustafa Sanqare, Everton Bala, Qasper Trdin, Aldair Neves, Kristian Dimitrov, Marin Petkov, Radoslav Kirilov
"Sabah": Stas Pokatilov, Stiv Solvet, Rəhman Daşdəmirov, Boyan Letiç, İvan Lepiniça, Pavol Şafranko, Coy-Lens Mikels, Zinədin Uld Xaled, İqor Noqeyra, Cessi Sekidika, Akim Zedadka.