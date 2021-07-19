Konfrans Liqası: Üç klubumuzun mümkün rəqibləri bəlli olur

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında III təsnifat mərhələsinin püşkü atılacaq.
"Report"un məlumatına görə, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq mərasimdə Azərbaycan təmsilçiləri "Qarabağ", "Sumqayıt" və "Keşlə"nin də potensial rəqibləri müəyyənləşəcək.
II raundda İsrail "Aşdod"u ilə üz-üzə gələcək Ağdam klubu səpələnmişlər səbətində qərarlaşıb. Serbiya "Çukariçki"si ilə cütlük təşkil edən "gənclik şəhəri" təmsilçisi və Rusiya "Soçi"si ilə qarşılaşacaq "Keşlə" isə səpələnməmişlər sırasındadır.
Konfrans Liqası
Əsas yol
III təsnifat mərhələsi
Səpələnmişlər
“Bazel” (İsveçrə) – “Partizani” (Albaniya)
“Kopenhagen” (Danimarka) – “Torpedo-BelAZ” (Belarus)
“Viktoriya” (Çexiya) – “Dinamo” (Brest, Belarus)
“Gent” (Belçika) – “Valerenqa” (Norveç)
“Anderlext” (Belçika)
“Astana” (Qazaxıstan) – “Aris” (Yunanıstan)
LASK (Avstriya)
“Drita” (Kosovo) – “Feyenoord” (Niderland)
“Qarabağ” (Azərbaycan) – “Aşdod” (İsrail)
“Styaua” (Rumıniya) – “Şaxtyor” (Qazaxıstan)
“Sutyeska” (Monteneqro) – “Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)
PAOK (Yunanıstan)
“Velej” (Bosniya və Herseqovina) – AEK (Yunanıstan)
“Partizan” (Serbiya) – “Dunayska Ştreda” (Slovakiya)
“Arda” (Bolqarıstan) – “Hapoel” (Beyer-Şeva, İsrail)
“Dinamo” (Batumi, Gürcüstan) – BATE (Belarus)
“Molde” (Norveç) – “Servett” (İsveçrə)
“Hafnarfyordur” (İslandiya) – “Rusenborq” (Norveç)
“Hammarbü” (İsveç) – “Maribor” (Sloveniya)
“Qzira Yunayted” (Malta) – “Riyeka” (Xorvatiya)
“Apollon” (Kipr) – “Jilina” (Slovakiya)
“Dandalk” (İrlandiya) – “Levadiya” (Estoniya)
“Austriya” (Avstriya) – “Breydablik” (İslandiya)
“Pakuş Ferreyra” (Portuqaliya)
“Şkupi” (Şimali Makedoniya) – “Santa Klara” (Portuqaliya)
“Suduva” (Litva) – “Rakov” (Polşa)
MOİK (Bolqarıstan) – “Liepaya” (Latviya)
Səpələnməmişlər
“Hayduk” (Xorvatiya) – “Tobol” (Qazaxıstan)
“Dudelanj” (Lüksemburq) – “Bohemians” (İrlandiya)
“Vitess” (Niderland)
“Rubin” (Rusiya)
“Soçi” (Rusiya) – “Keşlə” (Azərbaycan)
“Aberdin” (Şotlandiya) – “Haken” (İsveş)
“Jalgiris” (Kaunas, Litva) – TNS (Uels)
“Spartak” (Trnava, Slovakiya) – “Sepsi” (Rumıniya)
“Olimpiya” (Sloveniya) – “Birkirkara” (Malta)
“Hibernian” (Şotlandiya) – “Santa Koloma (Andorra)
“Kolos” (Ukrayna)
“KuPS” (Finlandiya) – “Vorskla” (Ukrayna)
“Petrokub” (Moldova) – “Sivasspor” (Türkiyə)
“Trabzonspor” (Türkiyə)
“Poqon” (Polşa) – “Osiyek” (Xorvatiya)
“Universitatya” (Krayova, Rumıniya) – “Laçi” (Albaniya)
“Larne” (Şimali İrlandiya) – “Orxus” (Danimarka)
AEL (Kipr) – “Vlajnia” (Albaniya)
“Uypeşt” (Macarıstan) – “Vaduts” (Lixtenşteyn)
“Lütsern” (İsveçrə)
“Domjale” (Sloveniya) – “Honka” (Finlandiya)
“Panevejis” (Litva) – “Voyvodina” (Serbiya)
“Çukariçki” (Serbiya) – “Sumqayıt” (Azərbaycan)
“Lokomotiv” (Plovdiv, Bolqarıstan) – “Slovaçko” (Çexiya)
“Elfsborq” (İsveç) – “Milsami” (Moldova)
RFS (Latviya) – “Puşkaş Akademiya” (Macarıstan)
“Ararat” (Ermənistan) – “Şlask” (Polşa)
Qeyd edək ki, Konfrans Liqasında III təsnifat mərhələsinin oyunları 5 - 12 avqustda olacaq.