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Konfrans Liqası: Qrup mərhələsi start götürür

Konfrans Liqası: Qrup mərhələsi start götürür Bu gün UEFA Konfrans Liqasında qrup mərhələsinə start veriləcək.
Futbol
8 Sentyabr , 2022 08:00
Konfrans Liqası: Qrup mərhələsi start götürür

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında qrup mərhələsinə start veriləcək.

"Report"un məlumatına görə, ilk turun bütün oyunları eyni gündə baş tutacaq.

A qrupunda yer alan Türkiyənin turnirdəki təmsilçilərindən "Başakşehir" Şotlandiyada "Harts"ın qonağı olacaq. G qrupunda mübarizə aparan "Sivasspor" isə evdə Çexiyanın "Slaviya" (Praqa) komandasını qəbul edəcək.

UEFA Konfrans Liqası

Qrup mərhələsi, I tur

8 sentyabr

A qrupu

20:45. "Harts" (Şotlandiya) - "Başakşehir" (Türkiyə)

20:45. "Fiorentina" (İtaliya) - RFŞ (Latviya)

B qrupu

20:45. "Anderlext" (Belçika) - "Silkeborq" (Danimarka)

23:00. "Vest Hem" (İngiltərə) - "Styaua" (Rumıniya)

C qrupu

20:45. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Lex" (Polşa)

20:45. "Hapoel" (Ber-Şeva, İsrail) - "Austriya" (Vyana, Avstriya)

D qrupu

20:45. "Nitsa" (Fransa) - "Köln" (Almaniya)

20:45. "Slovaçko" (Çexiya) - "Partizan" (Serbiya)

E qrupu

23:00. "Dnepr-1" (Ukrayna) - "AZ Alkmaar" (Niderland)

23:00. "Vaduts" (Lixtenşteyn) - "Apollon" (Limassol, Kipr)

F qrupu

23:00. "Molde" (Norveç) - "Gent" (Belçika)

23:00. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Yurqorden" (İsveç)

G qrupu

20:45. "Balkani" (Kosovo) - ÇFR (Rumıniya)

23:00. "Sivasspor" (Türkiyə) - "Slaviya"(Praqa, Çexiya)

H qrupu

23:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Pünik" (Ermənistan)

23:00. "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Jalgiris" (Litva)

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Rus versiyası Лига конференций: Стартуют матчи группового этапа

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