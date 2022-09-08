Konfrans Liqası: Qrup mərhələsi start götürür

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında qrup mərhələsinə start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk turun bütün oyunları eyni gündə baş tutacaq.
A qrupunda yer alan Türkiyənin turnirdəki təmsilçilərindən "Başakşehir" Şotlandiyada "Harts"ın qonağı olacaq. G qrupunda mübarizə aparan "Sivasspor" isə evdə Çexiyanın "Slaviya" (Praqa) komandasını qəbul edəcək.
UEFA Konfrans Liqası
Qrup mərhələsi, I tur
8 sentyabr
A qrupu
20:45. "Harts" (Şotlandiya) - "Başakşehir" (Türkiyə)
20:45. "Fiorentina" (İtaliya) - RFŞ (Latviya)
B qrupu
20:45. "Anderlext" (Belçika) - "Silkeborq" (Danimarka)
23:00. "Vest Hem" (İngiltərə) - "Styaua" (Rumıniya)
C qrupu
20:45. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Lex" (Polşa)
20:45. "Hapoel" (Ber-Şeva, İsrail) - "Austriya" (Vyana, Avstriya)
D qrupu
20:45. "Nitsa" (Fransa) - "Köln" (Almaniya)
20:45. "Slovaçko" (Çexiya) - "Partizan" (Serbiya)
E qrupu
23:00. "Dnepr-1" (Ukrayna) - "AZ Alkmaar" (Niderland)
23:00. "Vaduts" (Lixtenşteyn) - "Apollon" (Limassol, Kipr)
F qrupu
23:00. "Molde" (Norveç) - "Gent" (Belçika)
23:00. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Yurqorden" (İsveç)
G qrupu
20:45. "Balkani" (Kosovo) - ÇFR (Rumıniya)
23:00. "Sivasspor" (Türkiyə) - "Slaviya"(Praqa, Çexiya)
H qrupu
23:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Pünik" (Ermənistan)
23:00. "Slovan" (Bratislava, Slovakiya) - "Jalgiris" (Litva)