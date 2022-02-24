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Konfrans Liqası: "Qarabağ" və "Marsel"in start heyətləri açıqlanıb

Konfrans Liqası: "Qarabağ" və "Marsel"in start heyətləri açıqlanıb Bakıda UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununda üz-üzə gələcək "Qarabağ" və "Marsel"in start heyətləri açıqlanıb.
Futbol
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24 Fevral , 2022 20:21
Konfrans Liqası: Qarabağ və Marselin start heyətləri açıqlanıb

Bakıda UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununda üz-üzə gələcək "Qarabağ" və "Marsel"in start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar:

"Qarabağ": 23. Luka Quqeşaşvili, 2. Qara Qarayev 5. Maksim Medvedev, 6. Patrik Andrade, 10. Abdullah Zubir, 19. Filip Ozobiç, 20. Kadi Borges, 25. İbrahima Vadji, 27. Toral Bayramov 29. Marko Veşoviç, 81. Kevin Medina

Ehtiyat oyunçular: 12. Emil Balayev, 89. Amin Ramazanov, 7. Riçard Almeyda, 13. Bəhlul Mustafazadə, 15. Leandro Andrade, 18. İsmayıl İbrahimli, 22. Musa Qurbanlı, 30. Abbas Hüseynov, 44. Elvin Cəfərquliyev, 55. Bədavi Hüseynov, 77. Ramil Şeydayev, 97. Rüstəm Əhmədzadə

Baş məşqçi: Qurban Qurbanov

"Marsel": 30. Stiv Mandanda, 2. Vilyam Saliba, 4. Bubakar Kamara, 6. Matteo Genduzi, 10. Dmitri Payet, 12. Bamba Dyenq, 13. Sedrik Bakambu, 14. Luan Peres, 15. Due Çaleta-Tsar, 21. Valenten Ronjye, 22. Pap Quye

Ehtiyat oyunçular: 1. Simon Nqapanduentpu, 16. Pau Lopes, 3. Alvaro Qonsales, 5. Leonardo Balyerdi, 7. Amin Arit, 8. Jerson, 9. Arkadiuş Milik, 17. Cengiz Ünder, 20. Konrad de la Fuente, 23. Sead Kolaşinats, 29. Pol Lirola

Baş məşqçi: Xorxe Sampaoli

Qeyd edək ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda oynanılacaq qarşılaşma saat 21:45-də başlayacaq.

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Rus versiyası Лига конференций: Определились стартовые составы "Карабаха" и "Марселя"

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