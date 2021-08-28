Konfrans Liqası: "Qarabağ"ın qrup oyunlarının təqvimi açıqlanıb

"Qarabağ"ın UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsindəki oyunlarının təqvimi bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, H qrupunda yer alan Ağdam klubu ilk oyununu evdə İsveçrə "Bazel"inə qarşı keçirəcək. Sentyabrın 16-da baş tutacaq görüş saat 20:45-də start götürəcək.
Konfrans Liqası
H qrupu
I tur
16 sentyabr
20:45. "Qarabağ" - "Bazel" (İsveçrə)
20:45. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Omoniya" (Kipr)
II tur
30 sentyabr
23:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Kayrat" (Qazaxıstan)
23:00. "Omoniya" (Kipr) - "Qarabağ"
III tur
21 oktyabr
20:45. "Qarabağ" - "Kayrat" (Qazaxıstan)
23:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Omoniya" (Kipr)
IV tur
4 noyabr
21:45. "Omoniya" (Kipr) - "Bazel" (İsveçrə)
00:00. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Qarabağ"
V tur
25 noyabr
21:45. "Qarabağ" - "Omoniya" (Kipr)
21:45. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Bazel" (İsveçrə)
VI tur
9 dekabr
00:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Qarabağ"
00:00. "Omoniya" (Kipr) - "Kayrat" (Qazaxıstan)