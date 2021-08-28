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Konfrans Liqası: "Qarabağ"ın qrup oyunlarının təqvimi açıqlanıb

Konfrans Liqası: "Qarabağ"ın qrup oyunlarının təqvimi açıqlanıb "Qarabağ"ın UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsindəki oyunlarının təqvimi bəlli olub.
Futbol
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28 Avqust , 2021 11:57
Konfrans Liqası: Qarabağın qrup oyunlarının təqvimi açıqlanıb

"Qarabağ"ın UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsindəki oyunlarının təqvimi bəlli olub.

"Report"un məlumatına görə, H qrupunda yer alan Ağdam klubu ilk oyununu evdə İsveçrə "Bazel"inə qarşı keçirəcək. Sentyabrın 16-da baş tutacaq görüş saat 20:45-də start götürəcək.

Konfrans Liqası

H qrupu

I tur

16 sentyabr

20:45. "Qarabağ" - "Bazel" (İsveçrə)

20:45. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Omoniya" (Kipr)

II tur

30 sentyabr

23:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Kayrat" (Qazaxıstan)

23:00. "Omoniya" (Kipr) - "Qarabağ"

III tur

21 oktyabr

20:45. "Qarabağ" - "Kayrat" (Qazaxıstan)

23:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Omoniya" (Kipr)

IV tur

4 noyabr

21:45. "Omoniya" (Kipr) - "Bazel" (İsveçrə)

00:00. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Qarabağ"

V tur

25 noyabr

21:45. "Qarabağ" - "Omoniya" (Kipr)

21:45. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Bazel" (İsveçrə)

VI tur

9 dekabr

00:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Qarabağ"

00:00. "Omoniya" (Kipr) - "Kayrat" (Qazaxıstan)

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