Konfrans Liqası: "Levski" - "Sabah" oyununda ikinci hissı başlayıb - YENİLƏNİB-2

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin "Levski" (Bolqarıstan) - "Sabah" oyununda ikinci hissə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Georgi Asparuxov adına stadionda keçirilən oyunda hesab açılmayıb.
Görüşü xorvatiyalı referi Duye Strukan idarə edir.
UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin "Levski" (Bolqarıstan) - "Sabah" matçı start götürüb.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Georgi Asparuxov adına stadionda keçirilir.
Görüşü xorvatiyalı referi Duye Strukan idarə edir.