Konfrans Liqası: "Levski" - "Sabah" oyununda ikinci hissı başlayıb - YENİLƏNİB-2

Futbol
7 avqust 2025 23:05
Konfrans Liqası: Levski - Sabah oyununda ikinci hissı başlayıb - YENİLƏNİB-2

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin "Levski" (Bolqarıstan) - "Sabah" oyununda ikinci hissə başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, Georgi Asparuxov adına stadionda keçirilən oyunda hesab açılmayıb.

Görüşü xorvatiyalı referi Duye Strukan idarə edir.

22:49

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin "Levski" (Bolqarıstan) - "Sabah" oyununda ilk hissə başa çatıb.

22:01

UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin "Levski" (Bolqarıstan) - "Sabah" matçı start götürüb.

"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Georgi Asparuxov adına stadionda keçirilir.

Görüşü xorvatiyalı referi Duye Strukan idarə edir.

