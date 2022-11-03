Konfrans Liqası: Bu gün pley-offun bütün iştirakçıları bəlli olacaq

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında qrup mərhələsinə yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, VI turun oyunlarından sonra növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan bütün komandalar bəlli olacaq.
Hələlik Türkiyənin "Başakşehir" və "Sivasspor", İtaliyanın "Fiorentina", İngiltərənin "Vest Hem", İspaniyanın "Vilyarreal", Niderlandın "AZ Alkmaar", Ukraynanın "Dnepr-1" və İsveçin "Yurqorden" komandaları qrupdan çıxmağı təmin ediblər.
Pley-offa adlayacaq digər 8 kollektivin adına isə son turdan sonra aydınlıq gələcək.
UEFA Konfrans Liqası
Qrup mərhələsi, VI tur
3 noyabr
A qrupu
19:30. RFŞ (Latviya) - "Fiorentina" (İtaliya)
19:30. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Harts" (Şotlandiya)
Xal durumu: "Başakşehir" - 10, "Fiorentina" - 10, "Harts" - 6, RFŞ - 2
B qrupu
00:00. "Styaua" (Rumıniya) - "Vest Hem" (İngiltərə)
00:00. "Silkeborq" (Danimarka) - "Anderlext" (Belçika)
Xal durumu: "Vest Hem" - 15, "Silkeborq" - 6, "Anderlext" – 5, "Styaua" - 2
C qrupu
23:00. "Lex" (Polşa) - "Vilyarreal" (İspaniya)
23:00. "Hapoel" (Ber-Şeva, İsrail) - "Austriya" (Vyana, Avstriya)
Xal durumu: "Vilyarreal" - 13, "Lex" - 6, "Hapoel" - 4, "Austriya" - 2
D qrupu
00:00. "Partizan" (Serbiya) - "Slovaçko" (Çexiya)
00:00. "Köln" (Almaniya) - "Nitsa" (Fransa)
Xal durumu: "Nitsa" - 8, "Partizan" - 8, "Köln" - 7, "Slovaçko" - 4
E qrupu
21:45. "Apollon" (Limassol, Kipr) - "Vaduts" (Lixtenşteyn)
21:45. "AZ Alkmaar" (Niderland) - "Dnepr-1" (Ukrayna)
Xal durumu: "AZ Alkmaar" - 12, "Dnepr-1" - 10, "Apollon" - 4, "Vaduts" - 2
F qrupu
21:45. "Yurqorden" (İsveç) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya)
21:45. "Gent" (Belçika) - "Molde" (Norveç)
Xal durumu: "Yurqorden" - 13, "Molde" - 7, "Gent" - 5, "Şemrok Rovers" - 2
G qrupu
21:45. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Sivasspor" (Türkiyə)
21:45. ÇFR (Rumıniya) - "Balkani" (Kosovo)
Xal durumu: "Sivasspor" - 10, ÇFR - 7, "Slaviya" - 7, "Balkani" - 4
H qrupu
21:45. "Jalgiris" (Litva) - "Slovan" (Bratislava, Slovakiya)
21:45. "Pünik" (Ermənistan) - "Bazel" (İsveçrə)
Xal durumu: "Bazel" - 8, "Slovan" - 8, "Pünik" - 6, "Jalgiris" - 5