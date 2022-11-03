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Konfrans Liqası: Bu gün pley-offun bütün iştirakçıları bəlli olacaq

Konfrans Liqası: Bu gün pley-offun bütün iştirakçıları bəlli olacaq Bu gün UEFA Konfrans Liqasında qrup mərhələsinə yekun vurulacaq.
Futbol
3 Noyabr , 2022 08:00
Konfrans Liqası: Bu gün pley-offun bütün iştirakçıları bəlli olacaq

Bu gün UEFA Konfrans Liqasında qrup mərhələsinə yekun vurulacaq.

"Report"un məlumatına görə, VI turun oyunlarından sonra növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan bütün komandalar bəlli olacaq.

Hələlik Türkiyənin "Başakşehir" və "Sivasspor", İtaliyanın "Fiorentina", İngiltərənin "Vest Hem", İspaniyanın "Vilyarreal", Niderlandın "AZ Alkmaar", Ukraynanın "Dnepr-1" və İsveçin "Yurqorden" komandaları qrupdan çıxmağı təmin ediblər.

Pley-offa adlayacaq digər 8 kollektivin adına isə son turdan sonra aydınlıq gələcək.

UEFA Konfrans Liqası
Qrup mərhələsi, VI tur
3 noyabr

A qrupu

19:30. RFŞ (Latviya) - "Fiorentina" (İtaliya)

19:30. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Harts" (Şotlandiya)

Xal durumu: "Başakşehir" - 10, "Fiorentina" - 10, "Harts" - 6, RFŞ - 2

B qrupu

00:00. "Styaua" (Rumıniya) - "Vest Hem" (İngiltərə)

00:00. "Silkeborq" (Danimarka) - "Anderlext" (Belçika)

Xal durumu: "Vest Hem" - 15, "Silkeborq" - 6, "Anderlext" – 5, "Styaua" - 2

C qrupu

23:00. "Lex" (Polşa) - "Vilyarreal" (İspaniya)

23:00. "Hapoel" (Ber-Şeva, İsrail) - "Austriya" (Vyana, Avstriya)

Xal durumu: "Vilyarreal" - 13, "Lex" - 6, "Hapoel" - 4, "Austriya" - 2

D qrupu

00:00. "Partizan" (Serbiya) - "Slovaçko" (Çexiya)

00:00. "Köln" (Almaniya) - "Nitsa" (Fransa)

Xal durumu: "Nitsa" - 8, "Partizan" - 8, "Köln" - 7, "Slovaçko" - 4

E qrupu

21:45. "Apollon" (Limassol, Kipr) - "Vaduts" (Lixtenşteyn)

21:45. "AZ Alkmaar" (Niderland) - "Dnepr-1" (Ukrayna)

Xal durumu: "AZ Alkmaar" - 12, "Dnepr-1" - 10, "Apollon" - 4, "Vaduts" - 2

F qrupu

21:45. "Yurqorden" (İsveç) - "Şemrok Rovers" (İrlandiya)

21:45. "Gent" (Belçika) - "Molde" (Norveç)

Xal durumu: "Yurqorden" - 13, "Molde" - 7, "Gent" - 5, "Şemrok Rovers" - 2

G qrupu

21:45. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Sivasspor" (Türkiyə)

21:45. ÇFR (Rumıniya) - "Balkani" (Kosovo)

Xal durumu: "Sivasspor" - 10, ÇFR - 7, "Slaviya" - 7, "Balkani" - 4

H qrupu

21:45. "Jalgiris" (Litva) - "Slovan" (Bratislava, Slovakiya)

21:45. "Pünik" (Ermənistan) - "Bazel" (İsveçrə)

Xal durumu: "Bazel" - 8, "Slovan" - 8, "Pünik" - 6, "Jalgiris" - 5

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