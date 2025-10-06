İngiltərədə futbolçu 22 yaşında ürəktutmasından vəfat edib
Futbol
- 06 oktyabr, 2025
- 09:10
İngiltərənin yarıpeşəkar "Heşteq Yunayted" komandasının futbolçusu Raman Sidhu 22 yaşında vəfat edib.
"Report"un məlumatına görə, klub oyunçunun ürəktutmasından həyatını itirdiyini açıqlayıb.
İki saatdan çox davam edən tibbi müdaxiləyə baxmayaraq, onun həyatını qurtarmaq mümkün olmayıb.
