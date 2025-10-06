İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İngiltərədə futbolçu 22 yaşında ürəktutmasından vəfat edib

    Futbol
    06 oktyabr, 2025
    • 09:10
    İngiltərədə futbolçu 22 yaşında ürəktutmasından vəfat edib

    İngiltərənin yarıpeşəkar "Heşteq Yunayted" komandasının futbolçusu Raman Sidhu 22 yaşında vəfat edib.

    "Report"un məlumatına görə, klub oyunçunun ürəktutmasından həyatını itirdiyini açıqlayıb.

    İki saatdan çox davam edən tibbi müdaxiləyə baxmayaraq, onun həyatını qurtarmaq mümkün olmayıb.

    Raman Sidhu ürəktutması "Heşteq Yunayted" klubu

