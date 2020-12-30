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İngiltərə klubunun rəsmi səhifəsində irqçi paylaşımlar edilib

İngiltərə klubunun rəsmi səhifəsində irqçi paylaşımlar edilib İngiltərənin "Kuinz Park-Reyncers" klubunun sosial şəbəkə hesabından irqçi yazılar paylaşılıb.
Futbol
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30 Dekabr , 2020 14:00
İngiltərə klubunun rəsmi səhifəsində irqçi paylaşımlar edilib
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İngiltərənin "Kuinz Park-Reyncers" klubunun sosial şəbəkə hesabından irqçi yazılar paylaşılıb.

"Report" xəbər verir ki, hakerlər klubun rəsmi tvitter hesabını ələ keçirib.

Onlar London təmsilçisinin adından qeyri-etik postlar yayımlayıblar.

Daha sonra klub həmin paylaşımlara görə üzr istəyib və hakerlərin axtarışa verildiyini bildirib.

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Rus versiyası Хакеры разместили расистские публикации на странице английского клуба

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