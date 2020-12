İngiltərə klubunun rəsmi səhifəsində irqçi paylaşımlar edilib

İngiltərənin "Kuinz Park-Reyncers" klubunun sosial şəbəkə hesabından irqçi yazılar paylaşılıb.

"Report" xəbər verir ki, hakerlər klubun rəsmi tvitter hesabını ələ keçirib.

Onlar London təmsilçisinin adından qeyri-etik postlar yayımlayıblar.

Daha sonra klub həmin paylaşımlara görə üzr istəyib və hakerlərin axtarışa verildiyini bildirib.