İngiltərə klubunun rəsmi səhifəsində irqçi paylaşımlar edilib

İngiltərənin "Kuinz Park-Reyncers" klubunun sosial şəbəkə hesabından irqçi yazılar paylaşılıb.
"Report" xəbər verir ki, hakerlər klubun rəsmi tvitter hesabını ələ keçirib.
Onlar London təmsilçisinin adından qeyri-etik postlar yayımlayıblar.
Daha sonra klub həmin paylaşımlara görə üzr istəyib və hakerlərin axtarışa verildiyini bildirib.
Morning,— QPR FC (@QPR)
#QPRfans!
Apologies for any offensive tweets you may have woken up to due to our account being hacked.
The language used was wholly unacceptable and we’ll be working with
Thankfully ... we’re back now!
December 30, 2020