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İndoneziyada qapıçı futbolçu ilə toqquşmadan sonra ölüb

İndoneziyada qapıçı futbolçu ilə toqquşmadan sonra ölüb İndoneziyanın "Tornado" futbol klubunun qapıçısı Taufik Ramsi bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib.
Futbol
22 Dekabr , 2021 17:37
İndoneziyada qapıçı futbolçu ilə toqquşmadan sonra ölüb
Taufik Ramsi

İndoneziyanın "Tornado" futbol klubunun qapıçısı Taufik Ramsi bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib.

"Report" "sport.detik.com" saytına istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı qolkiper "Vaqana" klubuna qarşı III divizion oyununda rəqib futbolçu ilə toqquşmadan sonra huşunu itirib.

Ramsi dərhal xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

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