İndoneziyada qapıçı futbolçu ilə toqquşmadan sonra ölüb

İndoneziyanın "Tornado" futbol klubunun qapıçısı Taufik Ramsi bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib.
"Report" "sport.detik.com" saytına istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı qolkiper "Vaqana" klubuna qarşı III divizion oyununda rəqib futbolçu ilə toqquşmadan sonra huşunu itirib.
Ramsi dərhal xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Baru nonton video insiden kiper Taufik Ramsyah.— SuporterFC (@SuporterFC)
Sumpah ini pemain lawannya bisa lho untuk menghindar tapi malah hajar terus sampe nabrak kepalanya Almarhum sampai retak kepalanya.
Al-Fatihah untuk Almarhum..
pic.twitter.com/vxmwK215yS December 22, 2021