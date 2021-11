İbrahimoviç çiyin zərbəsi ilə ispaniyalı futbolçunu yerə yıxıb

İsveç millisinin futbolçusu Zlatan İbrahimoviç səfərdə İspaniyaya qarşı keçirdikləri 2022-ci il dünya çempionatının seçmə oyunu zamanı kobudluğa yol verib.

"Report" xəbər verir ki, 40 yaşlı hücumçu standart vəziyyət zamanı çiyni ilə bilərəkdən meydan sahiblərinin müdafiəçisi Sesar Asplikuetaya zərbə endirib. Sadəcə, təcrübəli forvard bunu elə tərzdə edib ki, sanki onun özünü də itələyiblər.

Görüşün baş hakimi Feliks Brix İtaliya "Milan"ının oyunçusuna sarı vərəqə göstərməklə kifayətlənib.

Qeyd edək ki, evdə 1:0 hesablı qələbə qazanan İspaniya seçməsi final mərhələsinə birbaşa vəsiqə qazanıb.