Enzo Fernandes karyerasını "Real"da davam etdirmək istəyir
- 24 mart, 2026
- 12:12
İngiltərənin "Çelsi" klubunun yarımmüdafiəçisi Enzo Fernandes karyerasını İspaniya "Real"ında davam etdirmək istəyir.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, argentinalı futbolçu Madrid klubuna keçidi özü üçün prioritet hesab edir.
Lakin "Real" rəhbərliyi hələlik yarımmüdafiə xəttini gücləndirmək üçün namizədlər barədə yekun qərar verməyib.
Fernandesin "Çelsi"nin baş məşqçisi Liam Rosenyorun oyun ideyalarını bəyənmədiyi bildirilib. Ötən yaydan bəri London klubunun rəhbərliyi futbolçu ilə müqavilənin müddətini uzatmaq üçün danışıqlar aparsa da, tərəflər hələlik ortaq məxrəcə gələ bilməyiblər.
Qeyd edək ki, E.Fernandesin "Çelsi" ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti 2032-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. "Transfermarkt" portalı dünya çempionunun dəyərini 90 milyon avro qiymətləndirir.