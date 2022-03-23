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Dünyanın ən yaxşı gənc futbolçularının siyahısı açıqlanıb

Dünyanın ən yaxşı gənc futbolçularının siyahısı açıqlanıb Dünyaca məşhur "Goal.com" saytı dünyanın ən yaxşı gənc futbolçularının siyahısını hazırlayıb.
Futbol
23 Mart , 2022 09:23
Dünyanın ən yaxşı gənc futbolçularının siyahısı açıqlanıb

Dünyaca məşhur "Goal.com" saytı dünyanın ən yaxşı gənc futbolçularının siyahısını hazırlayıb.

"Report"un məlumatına görə, ilk "50-liy"ə 2003-cü il yanvarın 1-dən sonra doğulmuş futbolçular daxil edilib.

İlk "10-luq"da sıralama aşağıdakı kimidir:

1. Cud Bellingem ("Borussiya" Dortmund, Almaniya)

2. Florian Virts ("Bayer", Almaniya)

3. Qavi ("Barselona", İspaniya)

4. Camal Musiala ("Bavariya", Almaniya)

5. Harvi Elliot ("Liverpul", İngiltərə)

6. Rayan Şerki ("Lion", Fransa)

7. Devayn Rensx ("Ayaks", Niderland)

8. Yussufa Mukoko ("Borussiya" Dortmund)

9. Benyamin Şeşko ("Zaltsburq", Avstriya)

10. Rikardo Pepi ("Auqsburq", Almaniya)

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Rus versiyası Стал известен лучший молодой футболист мира по версии Goal

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