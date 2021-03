Dostu kosmosdan Bakını paylaşaraq Hondanı təbrik etdi

"Neftçi"nin yeni transferi Keysuke Hondaya yaponiyalı kosmonavt Soiti Noqutidən mesaj gəlib.

"Report"un məlumatına görə, 55 yaşlı astronavt və aviasiya mühəndisi Hondanı Azərbaycan klubuna keçməsi münasibəti ilə təbrik edib.

O, 35 yaşlı həmyerlisinə yeni ölkədə uğurlar arzulayıb. Noquti Bakının kosmosdan görüntüsünü də paylaşıb. Öz növbəsində təcrübəli yarımmüdafiəçi həmin mesajı paylaşaraq belə cavablandırıb: "Mən kosmosdan xüsusi məlumat aldım. Sən bizim arzumuzsan. Yeri gəlmişkən, bəs Azərbaycan haradadır"?

Qeyd edək ki, Keysuke Honda martın 15-də "Neftçi" ilə müqavilə imzalayıb. O, mövsümün sonuna kimi "ağ-qaralar"ın formasını geyinəcək.