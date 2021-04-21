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Daha bir klub Superliqadan çıxdı - RƏSMİ

Daha bir klub Superliqadan çıxdı - RƏSMİ "Liverpul" Superliqadan çıxdığını bəyan edən ikinci komandadır. İlk belə klub "Mançester Siti" olub
Futbol
21 Aprel , 2021 02:09
Daha bir klub Superliqadan çıxdı - RƏSMİ

İngiltərənin "Liverpul" klubu Avropa Super Liqasının tərkibindən çıxıb. "Report" xəbər verir ki, bu barədə "qırmızılar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"Liverpul" Superliqadan çıxdığını bəyan edən ikinci komandadır. İlk belə klub "Mançester Siti" olub.

Qeyd edək ki, Avropa Super Liqasını aprelin 18-də İngiltərənin “Mançester Yunayted”, “Mançester Siti”, “Arsenal”, “Liverpul”, “Tottenhem” və “Çelsi”, İspaniyanın “Real Madrid", “Barselona”, “Atletiko” (Madrid), İtaliyanın “Yuventus”, “Milan” və “İnter” klubları yaradıblar.

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