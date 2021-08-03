Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsi başlayır

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında III təsnifat mərhələsinə start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 7 qarşılaşma keçiriləcək.
"Neftçi"ni mübarizədən kənarlaşdıran "Olimpiakos" Yunanıstanda Bolqarıstanın "Lüdoqorets" komandasını qəbul edəcək.
II raundda Türkiyə "Qalatasaray"ından güclü olan PSV Niderlandda Danimarkanın "Midtüllan" klubunu sınağa çəkəcək.
3 Avqust
Çempionlar Liqası, III təsnifat mərhələsi
İlk oyunlar
21:00. "Malmö" (İsveç) - "Reyncers" (Şotlandiya)
21:00. "Sparta" (Praqa, Çexiya) - "Monako" (Fransa)
22:00. ÇFR (Rumıniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)
22:00. "Genk" (Belçika) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna)
22:00. PSV (Niderland) - "Midtüllan" (Danimarka)
23:00. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Şerif" (Moldova)
23:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Lüdoqorets" (Bolqarıstan)