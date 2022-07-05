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Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinə start veriləcək

Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinə start veriləcək Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinə start veriləcək.
Futbol
5 İyul , 2022 07:30
Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinə start veriləcək

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinə start veriləcək.

"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 8 qarşılaşma oynanılacaq.

Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" Polşada "Lex"in qonağı olacaq.

5 iyul

UEFA Çempionlar Liqası

İlk oyunlar

20:00. "Pünik" (Ermənistan) - ÇFR (Rumıniya)

21:00. "Malmö” (İsveç) - "Vikinqur" (İslandiya)

21:45. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Sutyeska" (Monteneqro)

22:00. "Balikani" (Kosovo) - "Jalgiris" (Litva)

22:00. TNS (Uels) - “Linfild” (Şimali İrlandiya)

22:00. "Lex" (Polşa) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

22:30. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Hibernians" (Malta)

22:45. "Şkupi" (Şimali Makedoniya) - “Linkoln” (Cəbəllütariq)

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Rus versiyası Стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов

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