Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinə start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 8 qarşılaşma oynanılacaq.
Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" Polşada "Lex"in qonağı olacaq.
5 iyul
UEFA Çempionlar Liqası
İlk oyunlar
20:00. "Pünik" (Ermənistan) - ÇFR (Rumıniya)
21:00. "Malmö” (İsveç) - "Vikinqur" (İslandiya)
21:45. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Sutyeska" (Monteneqro)
22:00. "Balikani" (Kosovo) - "Jalgiris" (Litva)
22:00. TNS (Uels) - “Linfild” (Şimali İrlandiya)
22:00. "Lex" (Polşa) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
22:30. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Hibernians" (Malta)
22:45. "Şkupi" (Şimali Makedoniya) - “Linkoln” (Cəbəllütariq)