Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin təqvimi bilindi

UEFA Çempionlar Liqası (ÇL) və Avropa Liqasında (AL) pley-off mərhələsinin oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, ÇL-də 1/8 final mərhələsinin ilk matçları 2021-ci il 16-17 və 23-24 fevralda, cavab qarşılaşmaları isə 9-10 və 16-17 martda keçiriləcək.
Çempionlar Liqası, 1/8 final
İlk oyunlar
16 fevral
00:00. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Liverpul" (İngiltərə)
00:00. "Barselona" (İspaniya) - PSJ (Fransa)
17 fevral
00:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Yuventus" (İtaliya)
00:00. "Sevilya" (İspaniya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)
23 fevral
00:00. "Latsio" (İtaliya) - "Bavariya" (Almaniya)
00:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Çelsi" (İngiltərə)
24 fevral
00:00. "Borussiya" (Mönhenqladbax, Almaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)
00:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Real Madrid" (İspaniya)
Cavab oyunları
9 mart
00:00. "Yuventus" - "Portu"
00:00. "Borussiya" (Dortmund) - "Sevilya"
10 mart
00:00. "Liverpul" - "Leyptsiq"
00:00. PSJ - "Barselona"
16 mart
00:00. "Mançester Siti" - "Borussiya" (Mönhenqladbax)
00:00. "Real Madrid" - "Atalanta"
17 mart
00:00. "Bavariya" - "Latsio"
00:00. "Çelsi" - "Atletiko"
Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsində isə ilk oyunlar 2021-ci il fevralın 18-də, ikinci matçlar isə 24-25 fevralda baş tutacaq.
Avropa Liqası
1/16 final mərhələsi
İlk oyunlar
18 fevral
21:55. "Volfsberq" (Avstriya) - "Tottenhem" (İngiltərə)
21:55. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Brügge" (Belçika)
21:55. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Mançester Yuneyted" (İngiltərə)
21:55. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Milan" (İtaliya)
21:55. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Lester" (İngiltərə)
21:55. "Braqa" (Portuqaliya) - "Roma" (İtaliya)
21:55. "Krasnodar" (Rusiya) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)
21:55. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Bayer" (Almaniya)
21:55. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - PSV (Niderland)
00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Arsenal" (İngiltərə)
00:00. "Antverpen" (Belçika) - "Reyncers" (Şotlandiya)
00:00. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Vilyarreal" (İspaniya)
00:00. "Molde" (Norveç) - "Hoffenhaym" (Almaniya)
00:00. "Qranada" (İspaniya) - "Napoli" (İtaliya)
00:00. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna)
00:00. "Lill" (Fransa) - "Ayaks" (Niderland)
Cavab oyunları
24 fevral
21:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Volfsberq" (Avstriya)
25 fevral
21:55. "Arsenal" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya)
21:55. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Antverpen" (Belçika)
21:55. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Zaltsburq" (Avstriya)
21:55. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Molde" (Norveç)
21:55. "Napoli" (İtaliya) - "Qranada" (İspaniya)
21:55. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)
21:55. "Lill" (Fransa) - "Ayaks" (Niderland)
00:00. "Brügge" (Belçika) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)
00:00. "Mançester Yuneyted" (İngiltərə) - "Real Sosyedad" (İspaniya)
00:00. "Milan" (İtaliya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)
00:00. "Lester" (İngiltərə) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)
00:00. "Roma" (İtaliya) - "Braqa" (Portuqaliya)
00:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Krasnodar" (Rusiya)
00:00. "Bayer" (Almaniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)
00:00. PSV (Niderland) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)