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Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin təqvimi bilindi

Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin təqvimi bilindi UEFA Çempionlar Liqası (ÇL) və Avropa Liqasında (AL) pley-off mərhələsinin oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.
Futbol
14 Dekabr , 2020 20:32
Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin təqvimi bilindi

UEFA Çempionlar Liqası (ÇL) və Avropa Liqasında (AL) pley-off mərhələsinin oyunlarının təqvimi müəyyənləşib.

"Report" xəbər verir ki, ÇL-də 1/8 final mərhələsinin ilk matçları 2021-ci il 16-17 və 23-24 fevralda, cavab qarşılaşmaları isə 9-10 və 16-17 martda keçiriləcək.

Çempionlar Liqası, 1/8 final

İlk oyunlar

16 fevral

00:00. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Liverpul" (İngiltərə)
00:00. "Barselona" (İspaniya) - PSJ (Fransa)

17 fevral

00:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Yuventus" (İtaliya)
00:00. "Sevilya" (İspaniya) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

23 fevral

00:00. "Latsio" (İtaliya) - "Bavariya" (Almaniya)
00:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Çelsi" (İngiltərə)

24 fevral

00:00. "Borussiya" (Mönhenqladbax, Almaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)
00:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Real Madrid" (İspaniya)

Cavab oyunları

9 mart

00:00. "Yuventus" - "Portu"
00:00. "Borussiya" (Dortmund) - "Sevilya"

10 mart

00:00. "Liverpul" - "Leyptsiq"
00:00. PSJ - "Barselona"

16 mart

00:00. "Mançester Siti" - "Borussiya" (Mönhenqladbax)
00:00. "Real Madrid" - "Atalanta"

17 mart

00:00. "Bavariya" - "Latsio"
00:00. "Çelsi" - "Atletiko"

Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsində isə ilk oyunlar 2021-ci il fevralın 18-də, ikinci matçlar isə 24-25 fevralda baş tutacaq.

Avropa Liqası

1/16 final mərhələsi

İlk oyunlar

18 fevral

21:55. "Volfsberq" (Avstriya) - "Tottenhem" (İngiltərə)

21:55. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Brügge" (Belçika)

21:55. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Mançester Yuneyted" (İngiltərə)

21:55. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Milan" (İtaliya)

21:55. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Lester" (İngiltərə)

21:55. "Braqa" (Portuqaliya) - "Roma" (İtaliya)

21:55. "Krasnodar" (Rusiya) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

21:55. "Yanq Boyz" (İsveçrə) - "Bayer" (Almaniya)

21:55. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - PSV (Niderland)

00:00. "Benfika" (Portuqaliya) - "Arsenal" (İngiltərə)

00:00. "Antverpen" (Belçika) - "Reyncers" (Şotlandiya)

00:00. "Zaltsburq" (Avstriya) - "Vilyarreal" (İspaniya)

00:00. "Molde" (Norveç) - "Hoffenhaym" (Almaniya)

00:00. "Qranada" (İspaniya) - "Napoli" (İtaliya)

00:00. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna)

00:00. "Lill" (Fransa) - "Ayaks" (Niderland)

Cavab oyunları

24 fevral

21:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Volfsberq" (Avstriya)

25 fevral

21:55. "Arsenal" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya)

21:55. "Reyncers" (Şotlandiya) - "Antverpen" (Belçika)

21:55. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Zaltsburq" (Avstriya)

21:55. "Hoffenhaym" (Almaniya) - "Molde" (Norveç)

21:55. "Napoli" (İtaliya) - "Qranada" (İspaniya)

21:55. "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna) - "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail)

21:55. "Lill" (Fransa) - "Ayaks" (Niderland)

00:00. "Brügge" (Belçika) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)

00:00. "Mançester Yuneyted" (İngiltərə) - "Real Sosyedad" (İspaniya)

00:00. "Milan" (İtaliya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya)

00:00. "Lester" (İngiltərə) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)

00:00. "Roma" (İtaliya) - "Braqa" (Portuqaliya)

00:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Krasnodar" (Rusiya)

00:00. "Bayer" (Almaniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)

00:00. PSV (Niderland) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)

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