Çempionlar Liqası: Qrupun son iştirakçıları bu gün bəlli olacaq

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin son iştirakçıları müəyyənləşəcək.
“Report”un məlumatına görə, pley-offda üç cavab görüşü keçiriləcək.
II raundda “Qarabağ”ı üstələyən Polşa klubu “Rakuv” qrup ərəfəsində son sınağına çıxacaq. Adıçəkilən komanda Danimarkada “Kopenhagen”in qonağı olacaq. “Rakuv” doğma meydanda keçirdiyi ilk qarşılaşmada məğlub olduğundan, mərhələ adlamaq şansı az qiymətləndirilir.
Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi, cavab oyunları
30 avqust
23:00. AEK (Yunanıstan) – “Antverpen” (Belçika)
İlk oyun – 0:1
23.00 “Kopenhagen” (Danimarka) – “Rakuv” (Polşa)
İlk oyun – 1:0
23:00. PSV (Niderland) – “Reyncers” (Şotlandiya)
İlk oyun – 2:2
Qeyd edək ki, “Mançester Siti”, “Mançester Yunayted”, “Arsenal”, “Nyukasl” (hamısı İngiltərə), “Real”, “Sevilya”, “Barselona”, “Atletiko”, “Real Sosyedad” (hamısı İspaniya), “İnter”, “Napoli”, “Milan”, “Latsio” (hamısı İtaliya), “Borussiya” (Dortmund), “Bavariya”, “Leyptsiq”, “Union” (hamısı Almaniya), “Benfika”, “Portu”, “Braqa” (hamısı Portuqaliya), PSJ, “Lans” (hər ikisi Fransa), “Feyenoord” (Niderland), “Şaxtyor” (Donetsk, Ukrayna), “Yanq Boyz” (İsveçrə), “Zaltsburq” (Avstriya), “Qalatasaray” (Türkiyə), “Seltik” (Şotlandiya) və “Srvena Zvezda”nın (Serbiya) Çempionlar Liqasının qrupunda iştirakı dəqiqdir.