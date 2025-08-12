Haqqımızda

Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Şkendiya" oyununa 25 min bilet satılıb Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Şkendiya" oyununa 25000 bilet satılıb
Futbol
12 avqust 2025 16:37
Çempionlar Liqası: Qarabağ - Şkendiya oyununa 25 min bilet satılıb

UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin "Qarabağ" - "Şkendiya" (Şimali Makedoniya) oyununa satılan bilet sayı açıqlanıb.

Ağdam klubundan "Report"a verilən məlumata görə, qarşılaşmaya 25 min bilet satılıb.

Matç üçün bilet qiymətləri 5, 10, 20, 30, 75 və 100 manat təşkil edir.

VVIP C və VVIP D sektoru üçün nəzərdə tutulan biletlərin qiyməti isə 300 manatdır.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Şkendiya" matçı bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:00-da start götürəcək. Səfərdə gerçəkləşən ilk oyunda "köhlən atlar" qələbə qazanıb - 1:0.

