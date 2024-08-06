Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Ludoqorets" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində bu gün baş tutacaq “Qarabağ” – “Ludoqorets” (Bolqarıstan) matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuna keçiriləcək oyun saat 20:00-da başlayacaq.
Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:
Qarabağ: Fabian Buntiç, Marko Veşoviç, Bəhlul Mustafazadə, Kevin Medina, Toral Bayramov, Julio Romao, Marko Yankoviç, Leandro Andrade, Yassin Benzia, Abdullah Zubir, Juninyo
Ludoqorets: Hendrik Bonmann, Anton Nedyalkov, Olivye Verdon, Diniş Almeyda, Son, Pedro Naressi, Deroy Duarte, Yakub Pyotrovski, Kayo Vidal, Dua Kvadvo, Bernard Tekpetey