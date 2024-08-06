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Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Ludoqorets" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Ludoqorets" komandalarının start heyətləri açıqlanıb UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində bu gün baş tutacaq “Qarabağ” – “Ludoqorets” (Bolqarıstan) matçının start heyətləri açıqlanıb.
Futbol
6 Avqust , 2024 18:53
Çempionlar Liqası: Qarabağ və Ludoqorets komandalarının start heyətləri açıqlanıb

UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində bu gün baş tutacaq “Qarabağ” – “Ludoqorets” (Bolqarıstan) matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuna keçiriləcək oyun saat 20:00-da başlayacaq.

Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

Qarabağ: Fabian Buntiç, Marko Veşoviç, Bəhlul Mustafazadə, Kevin Medina, Toral Bayramov, Julio Romao, Marko Yankoviç, Leandro Andrade, Yassin Benzia, Abdullah Zubir, Juninyo

Ludoqorets: Hendrik Bonmann, Anton Nedyalkov, Olivye Verdon, Diniş Almeyda, Son, Pedro Naressi, Deroy Duarte, Yakub Pyotrovski, Kayo Vidal, Dua Kvadvo, Bernard Tekpetey

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