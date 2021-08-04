Çempionlar Liqası: Mahir Emrelinin komandası "Dinamo" ilə qarşılaşacaq

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində ilk oyunlara yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə daha 3 matç keçiriləcək.
Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi Polşa "Legiya"sı Xorvatiyada "Dinamo" (Zaqreb) klubunun qonağı olacaq.
Moskva "Spartak"ı Rusiyada Portuqaliyanın "Benfika" komandasını, "Ferentsvaroş" isə Macarıstanda Çexiyanın "Slaviya" (Praqa) klubunu qəbul edəcək.
4 avqust
Çempionlar Liqası, ilk oyunlar
21:00. "Spartak" (Moskva, Rusiya) - "Benfika" (Portuqaliya)
22:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Legiya" (Polşa)
22:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya)