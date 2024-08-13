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Çempionlar Liqası: "Ludoqorets" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

Çempionlar Liqası: "Ludoqorets" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində bu gün baş tutacaq “Ludoqorets” (Bolqarıstan) – "Qarabağ" matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.
Futbol
13 Avqust , 2024 20:56
Çempionlar Liqası: Ludoqorets və Qarabağ komandalarının start heyətləri açıqlanıb

UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsində bu gün baş tutacaq “Ludoqorets” (Bolqarıstan) – "Qarabağ" matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, "Ludoqorets Arena"da keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq.

Komandalar meydana aşağıdakı heyətlə çıxacaqlar:

Qarabağ: Fabian Buntiç, Marko Veşoviç, Bəhlul Mustafazadə, Kevin Medina, Elvin Cəfərquliyev, Julio Romao, Marko Yankoviç, Leandro Andrade, Yassin Benzia, Abdullah Zubir, Juninyo

Ludoqorets: Hendrik Bonmann, Anton Nedyalkov, Olivye Verdon, Diniş Almeyda, Son, Pedro Naressi, Deroy Duarte, Yakub Pyotrovski, Rik, Dua Kvadvo, Ruan Seko.

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Rus versiyası Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" открыл счет в выездном матче против болгарского "Лудогорца"

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