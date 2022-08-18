Çempionlar Liqası: "Benfika" səfərdə, "Makkabi" evdə qələbə qazanıb

UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin ilk matçlarına yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə 3 qarşılaşma baş tutub.
Gecənin ilk görüşündə Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" Bakıda Çexiyanın "Viktoriya" (Plzen) komandasını qəbul edib. Oyun qolsuz heç-heçə ilə başa çatıb.
İsrailin "Makkabi" (Hayfa) klubu evdə Serbiya "Srvena Zvezda"sını 3:2, Portuqaliya "Benfika"sı isə Polşada Ukraynanın "Dinamo" (Kiyev) komandasını 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
17 avqust
20:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - 0:0
23:00. "Makkabi" (Hayfa, İsrail) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) - 3:2
Qollar: Frantsdi Pyero, 18; 51. Tyeronn Şeri,61 - Aleksandr Peşiç, 27. Gelor Kanqa, 39
23:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Benfika" (Portuqaliya) - 0:2
Qollar: Cilberto Moraes, 9. Qonsalu Ramuş, 37.
Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab matçları avqustun 23-də keçiriləcək.