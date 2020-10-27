Çempionlar Liqası: "Bavariya" və "Real Madrid"in səfər sınağı

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində ikinci tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 4 qrupda 8 görüş keçiriləcək. Turnirin son qalibi Almaniya "Bavariya"sı Moskvada Rusiyanın "Lokomotiv" komandasının qonağı olacaq. A qrupunun digər görüşündə "Atletiko" İspaniyada Avstriya "Zaltsburq"unu qəbul edəcək.
İlk turda məğlub olan İspaniyanın "Real Madrid" komandası Almaniyada Mönhenqladbax “Borussiya”sı ilə üz-üzə gələcək. İtaliya "İnter"i isə Ukraynada "Şaxtyor"la qarşılaşacaq.
Çempionlar Liqası
II tur
27 oktyabr
A qrupu
21:55. “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Bavariya” (Almaniya)
24:00. “Atletiko” (İspaniya) – “Zaltsburq” (Avstriya)
Xal durumu: “Bavariya” - 3, “Lokomotiv” - 1, “Zaltsburq” - 1, “Atletiko” - 0
B qrupu
21:55. “Şaxtyor” (Donetsk, Ukrayna) – “İnter” (İtaliya)
24:00. “Borussiya” (Mönhenqladbax, Almaniya) – “Real Madrid” (İspaniya)
Xal durumu: “Şaxtyor” - 3, “Borussiya” - 1, “İnter” - 1, “Real Madrid” - 0
C qrupu
24:00. “Portu” (Portuqaliya) – “Olimpiakos” (Yunanıstan)
24:00. “Marsel” (Fransa) – “Mançester Siti” (İngiltərə)
Xal durumu: “Mançester Siti” - 3, “Olimpiakos” - 3, “Portu” - 0, “Marsel” - 0
D qrupu
24:00. “Liverpul” (İngiltərə) – “Midtüllann” (Danimarka)
24:00. “Atalanta” (İtaliya) – “Ayaks” (Niderland)
Xal durumu: “Atalanta” - 3, “Liverpul” - 3, “Ayaks” - 0, “Midtüllann” - 0