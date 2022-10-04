Çempionlar Liqası: "Barselona" "İnter"lə, "Napoli" "Ayaks"la qarşılaşacaq

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində III tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə A, B, C və D qruplarında ümumilikdə 8 oyun keçiriləcək.
Gecənin ən maraqla gözlənilən matçı İtaliyada baş tutacaq. "İnter" doğma meydanda İspaniya "Barselona"sını qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. C qrupunun lideri "Bavariya" isə Almaniyada Çexiyanın "Viktoriya" (Plzen) komandasını sınağa çəkəcək.
Daha bir vacib görüş A qrupunda olacaq. İlk 2 turdan maksimum nəticə ilə turnir cədvəlinə başçılıq edən İtaliya "Napoli"si Niderlandda "Ayaks"ın qonağı olacaq. Bu qrupun digər matçında isə "Liverpul" İngiltərədə Şotlandiya "Reyncers"i ilə üz-üzə gələcək.
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, III tur
4 oktyabr
A qrupu
23:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Reyncers" (Şotlandiya)
23:00. "Ayaks" (Niderland) - "Napoli" (İtaliya)
Xal durumu: "Napoli" - 6. "Liverpul" - 3. "Ayaks" - 3. "Reyncers" - 0.
B qrupu
23:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Bayer" (Almaniya)
23:00. "Brügge" (Belçika) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya)
Xal durumu: "Brügge" - 6. "Bayer" - 3. "Atletiko" - 3. "Portu" - 0
C qrupu
20:45. "Bavariya" (Almaniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)
23:00. "İnter" (İtaliya) - "Barselona" (İspaniya)
Xal durumu: "Bavariya" - 6. "Barselona" - 3. "İnter" - 3. "Viktoriya" - 0
D qrupu
20:45. "Marsel" (Fransa) - "Sportinq" (Portuqaliya)
23:00. "Ayntraxt" (Frankurt, Almaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə)
Xal durumu: "Sportinq" - 6. "Tottenhem" - 3. "Ayntraxt" - 3. "Marsel" - 0.