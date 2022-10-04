Çempionlar Liqası: "Barselona" "İnter"lə, "Napoli" "Ayaks"la qarşılaşacaq

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində III tura start veriləcək.

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində III tura start veriləcək.

"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə A, B, C və D qruplarında ümumilikdə 8 oyun keçiriləcək.

Gecənin ən maraqla gözlənilən matçı İtaliyada baş tutacaq. "İnter" doğma meydanda İspaniya "Barselona"sını qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. C qrupunun lideri "Bavariya" isə Almaniyada Çexiyanın "Viktoriya" (Plzen) komandasını sınağa çəkəcək.

Daha bir vacib görüş A qrupunda olacaq. İlk 2 turdan maksimum nəticə ilə turnir cədvəlinə başçılıq edən İtaliya "Napoli"si Niderlandda "Ayaks"ın qonağı olacaq. Bu qrupun digər matçında isə "Liverpul" İngiltərədə Şotlandiya "Reyncers"i ilə üz-üzə gələcək.

Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi, III tur

4 oktyabr

A qrupu

23:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Reyncers" (Şotlandiya)

23:00. "Ayaks" (Niderland) - "Napoli" (İtaliya)

Xal durumu: "Napoli" - 6. "Liverpul" - 3. "Ayaks" - 3. "Reyncers" - 0.

B qrupu

23:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Bayer" (Almaniya)

23:00. "Brügge" (Belçika) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya)

Xal durumu: "Brügge" - 6. "Bayer" - 3. "Atletiko" - 3. "Portu" - 0

C qrupu

20:45. "Bavariya" (Almaniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)

23:00. "İnter" (İtaliya) - "Barselona" (İspaniya)

Xal durumu: "Bavariya" - 6. "Barselona" - 3. "İnter" - 3. "Viktoriya" - 0

D qrupu

20:45. "Marsel" (Fransa) - "Sportinq" (Portuqaliya)

23:00. "Ayntraxt" (Frankurt, Almaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə)

Xal durumu: "Sportinq" - 6. "Tottenhem" - 3. "Ayntraxt" - 3. "Marsel" - 0.