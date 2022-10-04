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Çempionlar Liqası: "Barselona" "İnter"lə, "Napoli" "Ayaks"la qarşılaşacaq

Çempionlar Liqası: "Barselona" "İnter"lə, "Napoli" "Ayaks"la qarşılaşacaq Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində III tura start veriləcək.
Futbol
4 Oktyabr , 2022 07:30
Çempionlar Liqası: Barselona İnterlə, Napoli Ayaksla qarşılaşacaq

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində III tura start veriləcək.

"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə A, B, C və D qruplarında ümumilikdə 8 oyun keçiriləcək.

Gecənin ən maraqla gözlənilən matçı İtaliyada baş tutacaq. "İnter" doğma meydanda İspaniya "Barselona"sını qəbul edəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. C qrupunun lideri "Bavariya" isə Almaniyada Çexiyanın "Viktoriya" (Plzen) komandasını sınağa çəkəcək.

Daha bir vacib görüş A qrupunda olacaq. İlk 2 turdan maksimum nəticə ilə turnir cədvəlinə başçılıq edən İtaliya "Napoli"si Niderlandda "Ayaks"ın qonağı olacaq. Bu qrupun digər matçında isə "Liverpul" İngiltərədə Şotlandiya "Reyncers"i ilə üz-üzə gələcək.

Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi, III tur

4 oktyabr

A qrupu

23:00. "Liverpul" (İngiltərə) - "Reyncers" (Şotlandiya)

23:00. "Ayaks" (Niderland) - "Napoli" (İtaliya)

Xal durumu: "Napoli" - 6. "Liverpul" - 3. "Ayaks" - 3. "Reyncers" - 0.

B qrupu

23:00. "Portu" (Portuqaliya) - "Bayer" (Almaniya)

23:00. "Brügge" (Belçika) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya)

Xal durumu: "Brügge" - 6. "Bayer" - 3. "Atletiko" - 3. "Portu" - 0

C qrupu

20:45. "Bavariya" (Almaniya) - "Viktoriya" (Plzen, Çexiya)

23:00. "İnter" (İtaliya) - "Barselona" (İspaniya)

Xal durumu: "Bavariya" - 6. "Barselona" - 3. "İnter" - 3. "Viktoriya" - 0

D qrupu

20:45. "Marsel" (Fransa) - "Sportinq" (Portuqaliya)

23:00. "Ayntraxt" (Frankurt, Almaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə)

Xal durumu: "Sportinq" - 6. "Tottenhem" - 3. "Ayntraxt" - 3. "Marsel" - 0.

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Rus versiyası Лига чемпионов: "Барселона" сыграет с "Интером", "Аякс" примет "Наполи"

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