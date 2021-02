Çempionlar Liqasında 1/8 mərhələsinin ilk oyunlarından sonra ən yaxşı qolun müəllifi üçün namizədlər açıqlanıb.

"Report" UEFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu ada Fransa PSJ-sindən Kilian Mbappe, Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubundan Mahmud Daud, İngiltərənin "Çelsi" komandasından Olivye Jiru və İspaniya "Real Madrid"indən Ferlan Mendi iddia edir.

Qeyd edək ki, qalib UEFA-nın rəsmi saytında azarkeşlər arasındakı səsvermə nəticəsində bəlli olacaq.