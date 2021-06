Canluici Buffonun yeni klubu açıqlandı

İtaliyanın "Yuventus" klubundan ayrılan qapıçı Canluici Buffonun yeni klubu müəyyənləşib.

"Report"un məlumatına görə, 43 yaşlı qolkiperin "Parma"ya keçidi rəsmiləşib.

Klub təcrübəli oyunçu ilə imzalanan müqavilənin detallarını açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, Canluici Buffon böyük futbolda debütünü 1995-ci ildə İtaliya "Parma"sında gerçəkləşdirib. O, 2001-ci ildə "Yuventus"a transfer olub. 2018/2019 mövsümünü Fransa PSJ-sində keçirmiş italiyalı qolkiper daha sonra Turin klubuna qayıdıb. Buffon 1997 - 2018-ci illərdə İtaliya yığmasında forma geyinib.