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Braziliyada azarkeş meydana daxil olaraq, qapıçıya master-klass keçib

Braziliyada azarkeş meydana daxil olaraq, qapıçıya master-klass keçib Braziliya D Seriyasının "Santa Kruz" - ASA matçında maraqlı hadisə baş verib.
Futbol
25 Aprel , 2022 15:31
Braziliyada azarkeş meydana daxil olaraq, qapıçıya master-klass keçib

Braziliya D Seriyasının "Santa Kruz" - ASA matçında maraqlı hadisə baş verib.

"Report"un məlumatına görə, meydan sahiblərinin azarkeşi komandasının 1:2 hesabı ilə uduzduğu oyundan sonra meydana daxil olub.

Fanat buraxılan qollar zamanı kobud səhvlərə yol vermiş qapıçıya master-klass keçib. O, qolkiperə topları necə götürməli olduğunu göstərib.

Daha sonra təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfdarı azarkeşlərin olduğu tribunanın qarşısına gətiriblər.

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