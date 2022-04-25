Braziliyada azarkeş meydana daxil olaraq, qapıçıya master-klass keçib

Braziliya D Seriyasının "Santa Kruz" - ASA matçında maraqlı hadisə baş verib.
"Report"un məlumatına görə, meydan sahiblərinin azarkeşi komandasının 1:2 hesabı ilə uduzduğu oyundan sonra meydana daxil olub.
Fanat buraxılan qollar zamanı kobud səhvlərə yol vermiş qapıçıya master-klass keçib. O, qolkiperə topları necə götürməli olduğunu göstərib.
Daha sonra təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfdarı azarkeşlərin olduğu tribunanın qarşısına gətiriblər.
En Santa Cruz-supporter var så gal over lørdagens 2-1-bet til ASA, at han valgte at løbe ind på banen for at vise sin målmand, hvordan en god keeper skal agere. Lige nu afventer vi info om fan'en med fantomredningerne starter inde i næste kamp mod Juazeirense i Serie D ... pic.twitter.com/EdePjp5abH