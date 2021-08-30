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"Bazel" Konfrans Liqası üçün sifariş ərizəsini açıqlayıb

"Bazel" Konfrans Liqası üçün sifariş ərizəsini açıqlayıb İsveçrənin "Bazel" klubunun UEFA Konfrans Liqasının qrup oyunları üçün iştirak ərizəsi açıqlanıb
Futbol
30 Avqust , 2021 09:54
Bazel Konfrans Liqası üçün sifariş ərizəsini açıqlayıb

İsveçrənin "Bazel" klubunun UEFA Konfrans Liqasının qrup oyunları üçün iştirak ərizəsi açıqlanıb.

"Report"un UEFA-nın rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, baş məşqçi Patrik Rahmen siyahısına 28 oyunçu daxil edib. Onlardan 4-ü qapıçı, 7-si müdafiəçi, 9-u yarımmüdafiəçi və 8-i hücumçudur.

Qapıçılar: 1. Haynts Linder (Avstriya), 13. Borde Nikoliç (Serbiya), 44. Tim Şpixer, 46. Feliks Gebhardt (Almaniya)

Müdafiəçilər: 3. Qonsalo Kardoso (Portuqaliya), 4. Eray Cömert, 5. Mixael Lanq, 6. Nasser Ciqa (Burkina Faso), 21. Andi Pelmar (Fransa), 22. Serxio Lopes Qalaçe (İspaniya), 28. Raul Petretta (İtaliya)

Yarımmüdafiəçilər: 7. Pajtim Kasami, 8. Xordi Kintilla (İspaniya), 14. Valentin Stokker, 20. Fabian Fray, 29. Adrian Durrer, 34. Taulant Caka, 35. Matias Palasias (Argentina), 40. Liam Çipperfild, 99. Edon Jeqrova (Kosovo)

Hücumçular: 9. Sebastiano Espozito (İtaliya), 10. Artur Kabral (Braziliya), 11. Afimiko Pululu (Fransa), 17. Liam Millar (İngiltərə), 19. Darian Males, 24. Titsian Tuşi, 71. Karmine Kyapetta, 77. Kali Sene (Seneqal)

Qeyd edək ki, "Bazel" ilk görüşünü sentyabrın 16-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda "Qarabağ"a qarşı keçirəcək. H qrupunda Kiprin "Omoniya" və Qazaxıstanın "Kayrat" komandaları da yer alıb.

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