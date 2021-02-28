"Çelsi" - "Mançester Yunayted" matçında qalib müəyyənləşmədi - VİDEO

Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasının XVI turunda "Çelsi" "Mançester Yunayted"i qəbul edib.
"Report"un məlumatına görə, "Stemford Bric" stadionundakı matç qolsuz bərabərliklə bitib.
"Qırmızı şeytanlar" bu nəticədən sonra 50-ci xalını qazanıb və ikinci pilləyə yüksəlib.
"Çelsi" isə 44 xalla 5-ci sırada qalıb.
Növbəti turda London təmsilçisi səfərdə "Liverpul"un, "Mançester Yuneyted" isə "Kristal Palas"ın qonağı olacaq.
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