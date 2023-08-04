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Azərbaycan Premyer Liqası: Açılış oyununun heyətləri açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqası: Açılış oyununun heyətləri açıqlanıb Azərbaycan Premyer Liqasında 2023/2024 mövsümünə bu gün “Araz-Naxçıvan” - “Səbail” oyunu ilə start veriləcək.
Futbol
4 Avqust , 2023 19:24
Azərbaycan Premyer Liqası: Açılış oyununun heyətləri açıqlanıb

Azərbaycan Premyer Liqasında 2023/2024 mövsümünə bu gün “Araz-Naxçıvan” - “Səbail” oyunu ilə start veriləcək.

“Report”un məlumatına görə, komandalar açılış matçına çıxacaqları “11-lik”ləri açıqlayıblar.

“Araz-Naxçıvan”: 91. Semir Bukviç, 6. Vadim Abdullayev, 10. Orxan Əliyev, 3. Turan Manafov, 55. Zamiq Əliyev, 2. Abdulla Rzayev, 29. Vanderson Melo, 23. Nuno Rodriqes, 42. Kadiri Mohammed, 14. Miço Kuzmanoviç, 27. Numan Kurdiç (k)
Ehtiyat oyunçular: 1. Vüsal Şabanov, 7. Nicat Süleymanov, 22. Elçin Mustafayev, 5. Nihad Qurbanlı, 44. Həzrət İsayev, 88. Tuqay Əlizadə, 11. Bayraməli Qurbanov, 13. Mirəli Əhmədov, 9. Elvis Maşike, 8. İsmail Azzaui
Baş məşqçi: Azər Bağırov

“Turan Tovuz”: 13. Aydın Bayramov, 4. Şəhriyar Əliyev (k), 2. Sertan Taşkın, 10. Xəyal Nəcəfov, 77. Fərid Nəbiyev, 5. Roderik Miller, 23. Alexandro Serrano, 25. Denis Marandiçi, 6. Bruno Qonçalves, 80. Otto Con, 79. Martin Petkov
Ehtiyat oyunçular: 1. Tərlan Əhmədli, 85. Kamal Bayramov, 3. Tərlan Quliyev, 39. Sadiq Quliyev, 18. Budaq Nəsirov, 88. Faiq Hacıyev, 99. Veysəl Rzayev, 60. Səbayıl Bağırov, 15. Vüsal Məsimov, 8. Piruzi Marakvelidze, 9. Belajdi Pusi, 11. Ayxan Quseynov
Baş məşqçi: Ayxan Abbasov

Qeyd edək ki, “Dalğa Arena”da keçiriləcək oyun saat 20:00-da başlayacaq.

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