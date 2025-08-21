Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: "Premyer Liqanın ilk 3-4 turunda sürpriz nəticələr qeydə alına bilər"

Azərbaycan Premyer Liqasının ilk 3-4 turunda sürpriz nəticələr qeydə alına bilər.
Bunu "Report"a Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi Arif Əsədov deyib.
Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün I turunda qeydə alınan nəticələri dəyərləndirib:
"Çempionat təzə başlayıb. Komandaların əsas performansını görmək mümkün deyil. Lakin bəzi komandalardan gözləntilər yüksək idi. İlk 3-4 turda bəzi klubların çıxışına təəccüblənməməliyik. Onlar toparlanana qədər vaxt lazımdır. Yəni ilk 3-4 turda sürpriz nəticələr qeydə alına bilər. Həmin müddət başa çatdıqdan iddialılar və autsayderlərin siyahısı bəlli olacaq".
O, cari mövsüm "Neftçi"dən gözləntilərin böyük olacağını söyləyib:
"Hər kəsin gözü "Neftçi"nin üzərində idi. Lakin komanda yenə istənilən nəticəni qazana bilmədi. Nəzərə almaq lazımdır ki, yay toplanışını xarici ölkədə keçiblər və lazımi qədər vaxtları olub. Heyətin yarıdan çoxu yenilənib. Lakin gəlin tələsməyək, hər şey qarşıdakı həftələrdə bilinəcək. "Şamaxı" da "Neftçi"yə qarşı pis çıxış etmədi, istəkli oynayırdılar. Amma "Neftçi" rəqibini üstələyə bilmədi".
A.Əsədov çempionatın debütantlarının bu mövsüm Premyer Liqada yerlərini qorumağa çalışacaqlarını bildirib:
"Çempionata yeni qatılan komandaların - "Qəbələ", "İmişli" və "Karvan-Yevlax"ın Premyer Liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparacaqlarını düşünürəm. Hətta bu siyahıda "Kəpəz" də olacaq. Adını çəkdiyim kollektivlər arasında ən yaxşı vəziyyətdə olanı "Qəbələ"dir. Təbii ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bir neçə tur sonra hansı komandanın nəyə qadir olacağı görünəcək".
Qeyd edək ki, Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün I turunda "Sumqayıt" "Kəpəz"i 3:0, "Turan Tovuz" "İmişli"ni 1:0 hesabı ilə üstələyib. "Neftçi" - "Şamaxı", "Karvan-Yevlax" - "Qəbələ" və "Zirə" - "Araz-Naxçıvan" matçlarında heç-heçə (1:1) qeydə alınıb. "Sabah" - "Qarabağ" matçı isə təxirə salınıb.