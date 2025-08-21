Haqqımızda

Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: "Premyer Liqanın ilk 3-4 turunda sürpriz nəticələr qeydə alına bilər"

Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: "Premyer Liqanın ilk 3-4 turunda sürpriz nəticələr qeydə alına bilər" Azərbaycan Premyer Liqasında ilk 3-4 turda sürpriz nəticələr qeydə alına bilər.
Futbol
21 avqust 2025 17:52
Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: Premyer Liqanın ilk 3-4 turunda sürpriz nəticələr qeydə alına bilər
Arif Əsədov

Azərbaycan Premyer Liqasının ilk 3-4 turunda sürpriz nəticələr qeydə alına bilər.

Bunu "Report"a Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi Arif Əsədov deyib.

Mütəxəssis Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün I turunda qeydə alınan nəticələri dəyərləndirib:

"Çempionat təzə başlayıb. Komandaların əsas performansını görmək mümkün deyil. Lakin bəzi komandalardan gözləntilər yüksək idi. İlk 3-4 turda bəzi klubların çıxışına təəccüblənməməliyik. Onlar toparlanana qədər vaxt lazımdır. Yəni ilk 3-4 turda sürpriz nəticələr qeydə alına bilər. Həmin müddət başa çatdıqdan iddialılar və autsayderlərin siyahısı bəlli olacaq".

O, cari mövsüm "Neftçi"dən gözləntilərin böyük olacağını söyləyib:

"Hər kəsin gözü "Neftçi"nin üzərində idi. Lakin komanda yenə istənilən nəticəni qazana bilmədi. Nəzərə almaq lazımdır ki, yay toplanışını xarici ölkədə keçiblər və lazımi qədər vaxtları olub. Heyətin yarıdan çoxu yenilənib. Lakin gəlin tələsməyək, hər şey qarşıdakı həftələrdə bilinəcək. "Şamaxı" da "Neftçi"yə qarşı pis çıxış etmədi, istəkli oynayırdılar. Amma "Neftçi" rəqibini üstələyə bilmədi".

A.Əsədov çempionatın debütantlarının bu mövsüm Premyer Liqada yerlərini qorumağa çalışacaqlarını bildirib:

"Çempionata yeni qatılan komandaların - "Qəbələ", "İmişli" və "Karvan-Yevlax"ın Premyer Liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparacaqlarını düşünürəm. Hətta bu siyahıda "Kəpəz" də olacaq. Adını çəkdiyim kollektivlər arasında ən yaxşı vəziyyətdə olanı "Qəbələ"dir. Təbii ki, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bir neçə tur sonra hansı komandanın nəyə qadir olacağı görünəcək".

Qeyd edək ki, Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün I turunda "Sumqayıt" "Kəpəz"i 3:0, "Turan Tovuz" "İmişli"ni 1:0 hesabı ilə üstələyib. "Neftçi" - "Şamaxı", "Karvan-Yevlax" - "Qəbələ" və "Zirə" - "Araz-Naxçıvan" matçlarında heç-heçə (1:1) qeydə alınıb. "Sabah" - "Qarabağ" matçı isə təxirə salınıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi