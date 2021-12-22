Avropanın rəmzi komandası açıqlanıb

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası 2021-ci ilin Avropa zonası üzrə rəmzi komandasını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, əsas komanda 4-3-3 taktiki sxemi ilə formalaşdırılıb.
Qapıçı: Canluici Donnarumma (İtaliya / "Milan" / PSJ)
Müdafiəçilər: Sezar Aspilikueta (İspaniya / "Çelsi"), Leonardo Bonuççi ( İtaliya / "Yuventus"), Ruben Diaş (Portuqaliya / "Mançester Siti"), Corco Kyellini (İtaliya / "Yuventus")
Yarımmüdafiəçilər: Jorjinyo (İtaliya / "Çelsi"), Kevin De Bröyne (Belçika / "Mançester Siti"), N Golo Kante (Fransa / "Çelsi")
Hücumçular: Kriştianu Ronaldu (Portuqaliya / "Mançester Yunayted"), Robert Levandovski (Polşa / "Bavariya"), Kilian Mbappe (Fransa / PSJ)
Ehtiyat heyətdə 7 oyunçuya yer verilib: Manuel Nöyer (Almaniya), Joau Kanselu (Portuqaliya), Antonio Rüdiger (Almaniya), Tomas Müller (Almaniya), Brunu Fernandeş (Portuqaliya), Erlinq Holann (Norveç), Kərim Benzema (Fransa)
Rəmzi komandaya İngiltərənin "Çelsi" komandasının almaniyalı baş məşqçisi Tomas Tuxel başçılıq edir.