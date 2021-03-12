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Avropa Liqasında həftənin rəmzi komandası açıqlandı

Avropa Liqasında həftənin rəmzi komandası açıqlandı "11-liy"ə "Ayaks"dan 3, "Arsenal", "Tottenhem" və "Qranada"dan hərəyə iki futbolçu düşüb
Futbol
12 Mart , 2021 14:03
Avropa Liqasında həftənin rəmzi komandası açıqlandı

UEFA Avropa Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunlarından sonra həftənin rəmzi komandası bəlli olub.

"Report"un məlumatına görə, "11-liy"ə Niderland "Ayaks"dan 3, İngiltərənin "Arsenal", "Tottenhem" və İspaniyanın "Qranada" komandasından hərəyə iki futbolçu düşüb.

Qapıçı: Ruy Silva ("Qranada", İspaniya)

Müdafiəçi: Serj Orye ("Tottenhem", İngiltərə), Qabriel ("Arsenal", İngiltərə), Raul Albiol ("Vilyarreal", İspaniya), Nikolas Talyafiko ("Ayaks", Niderland)

Yarımmüdafiəçi: Rayan Qravenberx ("Ayaks", Niderland), Lorentso Pelleqrini ("Roma", İtaliya), Martin Edeqor ("Arsenal", İngiltərə),

Hücumçular: Roberto Soldado ("Qranada", İspaniya), Harri Keyn ("Tottenhem", İngiltərə), Duşan Tadiç ("Ayaks", Niderland).

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