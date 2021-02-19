Avropa Liqası: "Mançester Yunayted"in 3 futbolçusu rəmzi komandada

Futbol üzrə Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin ilk oyunlarında sonra həftənin rəmzi komandası açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, "11-lik"də İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun 3, Almaniya "Hoffenhaym"ından isə 2 oyunçu yer alıb.
Qapıçı: Andreas Linde ("Molde", Norveç)
Müdafiəçilər: Mett Doherti ("Tottenhem", İngiltərə), Erik Bayi ("Mançester Yunayted", İngiltərə), Nikolay Matviyenko ("Şaxtyor", Donetsk, Ukrayna), Borna Barişiç ("Reyncers", Şotlandiya)
Yarımmüdafiəçilər: Daniel Ceyms, Brunu Fernandeş (hər ikisi "Mançester Yunayted"), Kristof Baumqartner ("Hoffenhaym", Almaniya), Robert Kenedi ("Xetafe", İspaniya)
Hücumçular: Bruno Petkoviç ("Dinamo" Zaqreb, Xorvatiya), Munas Dabbur ("Hoffenhaym").