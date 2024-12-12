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Avropa Liqası: "Elfsborq" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

Avropa Liqası: "Elfsborq" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VI turunda baş tutacaq “Elfsborq” (İsveç) – "Qarabağ" matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.
Futbol
12 Dekabr , 2024 22:51
Avropa Liqası: Elfsborq və Qarabağ komandalarının start heyətləri açıqlanıb

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin VI turunda baş tutacaq “Elfsborq” (İsveç) – "Qarabağ" matçından əvvəl komandaların start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, "Buros Arena"da keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq.

"Elfsborq": İsak Pettersson, Buhari İbrahim, Sebastyan Holmen, Terri Yeqbe, Niklas Halt, Simon Hedund, Besfort Zeneli, Timoti Ouma, Ahmed Kasem, Maykl Baydu, Arber Zeneli.

"Qarabağ": Mateuş Koxalski, Elvin Cəfərquliyev, Mateus Silva, Bədavi Hüseynov, Marko Veşoviç, Julio Romao, Marko Yankoviç, Yassin Benzia, Abdullah Zubir, Aleksey Kaşuk, Juninyo.

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Rus versiyası Лига Европы: В Швеции начался матч "Эльфсборг" - "Карабах"

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