Avropa Liqası: Azərbaycan klublarının rəqibləri bəlli olacaq

Bu gün UEFA Avropa Liqasında I təsnifat mərhələsinin püşkü atılacaq.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçilərindən "Neftçi", "Keşlə" və "Sumqayıt"ın da rəqibləri bəlli olacaq.
Püşkatmadan öncə iştirakçılar qruplara bölünüb. "Neftçi" və "Keşlə" Şimali Makedoniyanın "Şkupi”, Albaniyanın "Laçi” və Gürcüstanın "Dinamo” (Batumi) klublarından biri ilə qarşılaşacaq.
Səpələnməmişlər səbətindəki "Sumqayıt" isə Rumıniyanın "Universitatya Krayova", Qazaxıstanın "Kayrat", Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" və Serbiyanın "Baçka Topola" klublarından biri ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, I təsnifat mərhələsinin oyunları avqustun 27-də gerçəkləşəcək.
Avropa Liqası
I təsnifat mərhələsi
Səpələnmişlər
“Neftçi” (AZƏRBAYCAN)
“Keşlə” (AZƏRBAYCAN)
APOEL (Kipr)
"Partizan" (Serbiya)
"Styaua" (Rumıniya)
"Maribor" (Sloveniya)
"Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail)
“Rusenborq” (Norveç)
“Apollon” (Kipr)
“Fehervar” (Macarıstan)
“Şkendiya” (Şimali Makedoniya)
TNS (Uels)
“Dinamo” (Minsk, Belarus)
"Lex" (Polşa)
"Aberdin" (Şotlandiya)
“Zrinski” (Bosniya və Herseqovina)
"Alaşkert" (Ermənistan)
“Kayrat” (Qazaxıstan)
“Jalgiris” (Vilnüs, Litva)
“Orxus” (Danimarka)
“Motervell” (Şotlandiya)
"Kukesi" (Albaniya)
“Vaduts” (Lixtenşteyn)
“Valletta” (Malta)
“Ventspils” (Latviya)
"Olimpiya" (Sloveniya)
“Linkoln” (Cəbəllütariq) - “Priştina” (Kosovo) cütünün qalibi
“Santa Koloma” (Andorra) - “İskra” (Monteneqro) cütünün qalibi
“Cent Cozefs” (Cəbəllütariq - B-36 (Farer adaları) cütünün qalibi
“Topola” (Serbiya)
“Universitatya” (Rumıniya)
“Servett” (İsveçrə)
“Nomme Kalyu” (Estoniya)
“Şaxtyor” (Belarus)
“Malmö” (İsveç)
“Hammarbü” (İsveç)
“Hafnarfyordur” (İslandiya)
"Bodo Qlimt" (Norveç)
“Riterlay” (Litva)
“Proqress” (Lüksemburq)
MOİK (Bolqarıstan)
"Sutyeska" (Monteneqro)
“Honved” (Macarıstan)
“Makkabi” (Hayfa, İsrail)
"Beytar" (İsrail)
“Ordabası” (Qazaxıstan)
“Şemrok Rovers” (İrlandiya)
Səpələnməmişlər
“Sumqayıt” (AZƏRBAYCAN)
“Lokomotiv” (Plovdiv, Bolqarıstan)
"Slaviya" (Bolqarıstan)
"Botoşani" (Rumıniya)
"Pyast" (Polşa)
“Levadiya” (Estoniya)
“Krakoviya” (Polşa)
“Hibernians” (Malta)
"Dunayska" (Slovakiya)
"Rujomberok" (Slovakiya)
"Jilina" (Slovakiya)
“Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina)
"Laçi" (Albaniya)
"Mura" (Sloveniya)
“Puşkaş Akademi” (Macarıstan)
“Saburtalo” (Gürcüstan)
“Şkupi” (Şimali Makedoniya)
“Petrokub” (Moldova)
“Union” (Lüksemburq)
“Differdanj” (Lüksemburq)
“Jalgiris” (Kauno, Litva)
RFS (Latviya)
“Valmiera” (Latviya)
"Noa" (Ermənistan)
“Teuta” (Şimali Makedoniya)
"Şirak" (Ermənistan)
“Renova” (Şimali Makedoniya)
“Borats” (Bosniya və Herseqovina)
“Sfantul” (Moldova)
“Dinamo-Avto” (Moldova)
“Bohemians” (İrlandiya)
“Derri” (İrlandiya)
“İnter” (Finlandiya)
“İlves” (Finlandiya)
“Honka” (Finlandiya)
“Breydablik” (İslandiya)
“Bala Taun” (Uels)
“Dinamo” (Batumi, Gürcüstan)
“Lokomotivi” (Gürcüstan)
“Sirens” (Malta)
“Vikinqur” (İslandiya)
“Payde” (Estoniya)
“Tre Penne” (San-Marino) - “Qjilani” (Kosovo) cütünün qalibi
“Enqordan” (Andorra)/“Zeta” - (Monteneqro) cütünün qalibi
“Qlentoran” (Şimali İrlandiya) - “Torshavn” (Farer adaları) cütünün qalibi
“Kolreyn” (Şimali İrlandiya) - “La Fiorita” (San-Marino) cütünün qalibi
“Runavik” (Farer adaları) - “Barri Taun” (Uels) cütünün qalibi