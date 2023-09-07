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AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində V tura start verilir

AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində V tura start verilir ilk oyun günündə 9 qarşılaşma keçiriləcək. 
Futbol
7 Sentyabr , 2023 09:14
AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində V tura start verilir

Bu gün futbol üzrə AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində V tura start veriləcək.

"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə 9 qarşılaşma keçiriləcək.

Son dünya çempionatının finalçısı Fransa millisi İrlandiyanı qəbul edəcək. B qrupunun digər matçında Yunanıstan Niderland yığmasının qonağı olacaq.

AVRO-2024, seçmə mərhələ

V tur

B qrupu

22:45. Fransa - İrlandiya

22:45. Niderland - Yunanıstan

Xal durumu: Fransa - 12 (4 oyun), Yunanıstan – 6 (3), İrlandiya – 3 (3), Niderland – 3 (2), Cəbəllütariq – 0 (4)

E qrupu

22:45. Çexiya - Albaniya

22:45. Polşa - Farer adaları

Xal durumu: Çexiya – 7 (3 oyun), Albaniya – 6 (3), Moldova – 5 (4), Polşa – 3 (3), Farer adaları – 1 (3)

G qrupu

20:00. Litva - Monteneqro

22:45. Serbiya - Macarıstan

Xal durumu: Macarıstan - 7 (3 oyun), Serbiya – 7 (3), Monteneqro – 4 (3), Bolqarıstan – 2 (4), Litva – 1 (3)

H qrupu

18:00. Qazaxıstan - Finlandiya

22:45. Danimarka - San Marino

22:45. Sloveniya - Şimali İrlandiya

Xal durumu: Finlandiya – 9, Qazaxıstan – 9, Danimarka – 7, Sloveniya – 7, Şimali İrlandiya – 3, San-Marino - 0

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