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AVRO-2024: Polşa millisinin ilkin heyəti açıqlanıb

AVRO-2024: Polşa millisinin ilkin heyəti açıqlanıb Futbol üzrə Polşa millisinin bu il Almaniyada keçiriləcək Avropa çempionatı üçün ilkin heyəti bəlli olub.
Futbol
29 May , 2024 15:50
AVRO-2024: Polşa millisinin ilkin heyəti açıqlanıb

Futbol üzrə Polşa millisinin bu il Almaniyada keçiriləcək Avropa çempionatı üçün ilkin heyəti bəlli olub.

"Report" xəbər verir ki, baş məşqçi Mixal Probej siyahıya 29 oyunçunun adını daxil edib.

Bu futbolçulardan 26-nın adı Avropa çempionatının iştirak ərizəsinə salınacaq.

Qapıçılar: Voytsex Şensnı ("Yuventus", İtaliya), Lukaş Skorupski ("Bolonya", İtaliya), Martsin Bulka ("Nitsa", Fransa), Olivye Zix ("Puşça Niepolomise")

Müdafiəçilər: Yan Bednarek ("Sauthempton", İngiltərə), Bartoş Bereszinski ("Empoli", İtaliya), Pavel Boxneviç ("Herenven", Niderland), Pavel Davidoviç ("Verona", İtaliya), Yakub Kiever ("Arsenal", İngiltərə), Timoteuş Puxaç ("Kayzerslautern", Almaniya), Bartoş Salamon ("Lex")

Yarımmüdafiəçilər: Pşemislav Frankovski ("Lans", Fransa), Kamil Qrosiçki ("Poqon"), Yakub Moder ("Brayton", İngiltərə), Yakub Petrovski ("Ludoqorets", Bolqarıstan), Taras Romançuk ("Yaqelloniya"), Bartiş Sliş ("Atlanta Yunayted", ABŞ), Damian Şimanski (AEK, Yunanıstan), Sebastyan Şimanski (“Fənərbağça”, Türkiyə), Mixal Skoras (“Brügge”, Belçika), Katsper Urbanski (“Bolonya”, İtaliya), Nikola Zalevski (“Roma”, İtaliya), Pyotr Zelinski (“Napoli”, İtaliya)

Hücumçular: Adam Buksa ("Lans", Fransa), Robert Levandovski (“Barselona”, İspaniya), Arkadiuş Milik (“Yuventus”, İtaliya), Kşiştof Pentek (“Başakşəhər”, Türkiyə ), Karol Sviderski (“Verona”, İtaliya)

Qeyd edək ki, Polşa yığması 14 iyun - 14 iyul aralığından baş tutacaq AVRO-2024-ün D qrupunda Niderland, Avstriya və Fransa milliləri ilə üz-üzə gələcək.

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