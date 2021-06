AVRO-2020-nin açılış mərasimi olub

Futbol üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimi keçirilib.

"Report"un məlumatına görə, Romadakı "Olimpiko" stadionunda təşkil olunan tədbir İtaliya futbolunun canlı əfsanələri - Françesko Totti və Alessandro Nestanın qonaqları salamlaması ilə başlayıb. Onlar birlikdə hər kəsə "Xoş gəlmisiniz" deyib.

Daha sonra meydana üzərində 24 iştirakçı ölkənin bayrağı olan böyük toplar gətirilib və taliyanın tanınmış aria ifaçısı Andrea Boçelli "Nessun Dorma" mahnısını ifa edib. Ardınca isə böyük atəşfəşanlıq olub.

Sonda isə Martin Qarriks və Bononun ifasında Avropa çempionatının rəsmi himni olan "We are the people" mahnısı səsləndirilib.

Qeyd edək ki, AVRO-2020-nin açılış matçında Türkiyə və İtaliya yığmaları qarşılaşacaqlar. Görüş Bakı vaxtı ilə 23:00-da başlayacaq.