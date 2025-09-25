İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    "Arsenal" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 22:45
    Arsenal futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

    İngiltərənin "Arsenal" klubu müdafiəçisi Uilyam Salibanın müqavilə müddətini uzadacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky Sports" nəşri məlumat yayıb.

    Oyunçunun yeni sözləşməsi 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulub. Onun hazırkı müqaviləsinin vaxtı 2027-ci ilə qədərdir.

    Qeyd edək ki, Uilyam Saliba 2022-ci ildən "Arsenal"da çıxış edir. O, cari mövsüm 4 oyunda meydana çıxıb.

    Futbol "Arsenal" Müqavilə müdafəçi
    Салиба продлит контракт с "Арсеналом"

    Son xəbərlər

    23:12

    Tramp Suriya ilə bağlı vacib açıqlama verəcək

    Digər ölkələr
    22:49
    Foto

    Qəbələdə III MDB Oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə stend atıcılığı üzrə turnir keçirilib

    Fərdi
    22:46

    Tramp Ərdoğanla görüşdə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh prosesinə verdiyi töhfələrə toxunub

    Xarici siyasət
    22:45

    "Arsenal" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

    Futbol
    22:33

    Fransa və Niderland müstəmləkələri BMT-nin qarşısında aksiya keçirib

    Digər ölkələr
    22:31
    Video

    Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    22:18
    Foto

    Bakıda yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində ikinci gün başa çatıb

    Fərdi
    22:09

    Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirinə zəng edib

    Xarici siyasət
    22:05

    Tramp: ABŞ günün sonuna qədər Türkiyəyə F-35 və Patriot satışı ilə bağlı qərar verə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti