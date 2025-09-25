"Arsenal" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq
Futbol
- 25 sentyabr, 2025
- 22:45
İngiltərənin "Arsenal" klubu müdafiəçisi Uilyam Salibanın müqavilə müddətini uzadacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky Sports" nəşri məlumat yayıb.
Oyunçunun yeni sözləşməsi 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulub. Onun hazırkı müqaviləsinin vaxtı 2027-ci ilə qədərdir.
Qeyd edək ki, Uilyam Saliba 2022-ci ildən "Arsenal"da çıxış edir. O, cari mövsüm 4 oyunda meydana çıxıb.
